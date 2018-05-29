熱爆了　動物園幫動物消暑降火氣

羊駝夏季都要剃毛降溫，避免熱衰竭。（莊曜聰攝）

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中時
天氣炎熱，企鵝跳進加了冰塊降溫的水池消暑。（莊曜聰攝）
園方飼養的豬尾猴吃西瓜跟冰淇淋降溫。（莊曜聰攝）
太陽毒辣，動物們都躲在樹蔭下乘涼。（莊曜聰攝）

氣溫持續飆升，不僅熱得民眾哇哇大叫，動物園裡的動物也被曬得頭昏腦漲懶洋洋，甚至還有身體不舒服的狀況，毒辣的太陽高掛天空，動物們都往樹蔭下躲，讓前來的遊客直呼「到哪兒去了！」工作人員趕緊想辦法幫牠們消暑，除了在水池中加冰塊，還有剃毛降溫，甚至連西瓜跟冰淇淋都派上用場。

頑皮世界野生動物園位於台南學甲，南部天氣向來以炎熱著稱，近期又不下雨，可說是又乾又熱，動物們食量減少也打不起精神，為了讓牠們恢復活力，這幾天工作人員忙得不可開交，除了在企鵝水池中加入大量冰塊，還得幫「草泥馬」羊駝剃毛，也拿出學甲頂洲特產的大西瓜幫牠們降火氣，園方的豬尾猴還吃起冰淇淋來，相當有趣。

頑皮世界野生動物園副總李英俊表示，園區飼養的企鵝雖然來自南非，並非寒帶地的企鵝，但太熱的天氣還是會影響活力，所以加冰塊讓水降溫，讓企鵝可以自在悠游，而羊駝產自高原地帶，身上厚毛並不會隨著氣候變暖脫落，在亞熱帶的台灣容易體溫過高熱衰竭，所以一定要剃毛，才不會有生命危險。

李英俊說，園區附近正好是西瓜產區，今年大西瓜特別香甜多汁，正好用來替動物們加菜解渴，也成了有趣景象；園方近期還與台北市立動物園完成交換，周末起侏儒河馬將正式亮相，台南市設籍在鹽水區、學甲區的民眾在6月2日都能憑證件免費入場。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw

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