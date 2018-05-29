金門木棉樹王花絮亂飛 攀樹達人跨海處理

金門木棉樹王開花後棉絮亂飛，攀樹專家雷時生跨海協助處理。（李金生攝）

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金門著名古蹟「清總兵署」後方的老木棉樹，相傳已有300多年之久，每年暮春初夏繁花盛開，火紅景致讓人驚豔，但大量棉絮四處飛散，卻帶給周遭居民許多困擾。縣林務所連日來委請「攀樹達人」雷時生跨海協助摘除朔果，並進行一年一度的例行健檢。

這株老木棉樹高約23.6公尺，胸徑約131公分，冠幅約430平方公尺、枝下高約5.5公尺。每年3、4月間盛開火紅花朵，掩映古蹟「清總兵署」的翹脊建築，吸引遊客慕名絡繹來訪。

但繁花凋謝之後，大量棉絮隨朔果迸裂四處飛散，最遠可飄到4、500公尺之外，帶給周遭居民許多困擾，不僅因為棉絮卡在紗窗、紗門，清理非常困難，且讓容易過敏的民眾引起不適，因此往年在5到7月間，家戶經常要緊閉門窗，十分不便。

縣林務所為讓鄉親能欣賞木棉花開的美景，又能免於棉絮飛舞的困擾，特在28日至30日間，邀請具有英國高空繩索技術IRATA LEVEL-1、台北市勞檢處高空繩索技術初級與中級認證、香港攀樹協會會員及ISA國際樹藝學會等單位認證的攀樹專家雷時生，帶領專業團隊跨海協助摘除朔果，並進行一年一度的例行健檢，包括修剪枯枝及安全支撐繩的調整作業。

該所表示，這株木棉樹王承載鄉親的共同記憶，是金門珍貴的人文資產，特別提醒遊客將腳步停在觀賞圍籬外，讓它的根部可以自由自在的深呼吸，繼續矗立在鄉親熟悉的地方，與大家一起健康、平安生活。

(中時 )

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