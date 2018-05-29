澳洲陸軍配備迷你無人機 偵察距離1英哩

2018年05月29日 19:13 中時電子報 江飛宇

澳洲國防部宣布，澳洲陸軍(AA)將會在布里斯本的一個旅級部隊裡，部署PD-100「黑蜂」(Blackhornet)微型無人機系統（UASs），它是一種很小的無人機，只有手掌的一半大。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，澳洲國防部為微型無人機計撥款13.6百萬美元，目的是讓軍隊的偵察能力大幅提升。參與該計畫的蘇珊．柯依爾準將(Susan Coyle)表示，「這將是陸軍現代化的重大成就。」

柯依爾說：「無人機是改變陸戰遊戲規則的一部分，士兵可以透過無人機所收集到的資訊，更好地執行任務。這種感知能力當然是愈多士兵得到愈好，這就是微型無人機的功用。」

PD-100只有10公分長，2.5公分寛，是目前最小的無人機之一。(圖/FLIR Systems)

PD-100黑蜂是一隻掌中直升機，飛行的嗡嗡聲很像大黃蜂的轟鳴。全長10公分，寛2.5公分，重量16公克，可能是現存最小的無人機系統，曾經在2016年，由英軍偵察部隊在阿富汗戰場試用過，當時使用時間只有20分鐘，現在第2代產品可以使用9小時，最大飛行距離1英哩(1.6公里)。

製造商FLIR Systems表示，在2017年10月得到澳洲陸軍的訂單，購買續航力更長的第2代黑蜂，並於一年內完成交付。

(中時電子報)