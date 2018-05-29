民進黨黨職選舉投票率近99％！這不是舞弊 什麼叫舞弊？

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民進黨27日黨職選舉傳出高雄市2處投開票所投票率異常高，竟達96％、99％，前高雄市議員林武忠高分貝質疑「這不是舞弊什麼叫舞弊？」市黨部主委黃彥毓表示，當天即將選票、票匭、名冊等封存，黨中央也已南下取回調查。

林武忠表示，高雄市20處投開票所中有2處出現超高投票率的怪現象，一是大旗山區投票率竟高達96％，參選者僅憑單一投開票所的得票數就當選全國黨代表。

另一處是南區第3投票所，選舉黨員數1502人，竟有1494人投票，投票率99％，令人匪夷所思。

林武忠說，投票所人潮不多，投票率反而增高，是創黨來首見，甚至出現黨員領票時，票已被領走，監票人員竟然拿別人的選票給他投，還牽著他的手蓋在別的黨員位置上。他痛批，這不是舞弊什麼叫舞弊？有必要時會請證人現身說法。

他強烈質疑其公正性，尤其二個超高投票率選區，可能有內情不單純的舞弊嫌疑，建議黨中央應全力徹查到底，是否有幕後黑手操縱，揪出害群之馬，維護民進黨的創黨精神。

當選全國黨代表將進行中執委、中評委選舉，中執委還能選舉中常委，因事涉民進黨權力核心改組，引起黨內高度關注。

市黨部主委黃彥毓表示，當天傳出問題時即立即派員進行調查，南區信義國小投開所是報票員口誤，例如2號8票直接報出28，計票員也未發現錯誤就直接記錄，因此造成「速報單」的烏龍事件，出現投票率99％情形。

至大旗美區狀況，黃彥毓說，接獲舉報異常時，立即要求主任監察員及管理員處置，並在投票結束後把所有資料封存，也馬上向黨中央報告此情形，黨中央指封存資料，派員取回調查，強調黨中央已著手調查此事，若有舞弊絕不會輕縱。

(中時 )

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