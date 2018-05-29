捷康集團「三捷共GO」 守護民眾健康

捷康集團「三捷共GO」啟動，守護民眾健康。（柯宗緯攝）

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捷安復健診所開幕，加入「三捷共GO」行列。（柯宗緯攝）
張副院長累積26年臨床經驗的心得，針對病患問題提出「光銀式療法」。（柯宗緯攝）
捷康藥妝藥局設置180公分高膠囊扭蛋，民眾消費滿額可以扭蛋奪大獎。（柯宗緯攝）
捷康藥妝藥局服務在地民眾用藥諮詢、慢性處方箋領藥等，更為行動不便民眾送藥到家。（柯宗緯攝）

捷康健康醫療照護集團29日舉辦「三捷共GO、永保安康」聯合造勢活動，宣布旗下捷醫聯合診所，及生力軍捷安復建專科診所、捷康藥妝藥局正式組成，這3處位在七賢二路上，地理位置便利，有效整合醫療資源，提供民眾最完善的醫療照護。

捷康健康醫療照護集團董事長盧明志表示，捷康健康醫療照護集團是一個整合性的居家生活照顧服務平台，提供社區民眾一個友善的醫療照護環境，讓顧客享受便捷舒適、高專業、高品質、高規格之服務流程，為每一位顧客守護健康，追求幸福快樂的生活。

捷醫診所落實醫療分級制度，提供社區民眾和醫學醫院相同品質的門診服務，不但引進同等級診療設備，並建立雙向轉診制度，體現政府長照2.0規劃A級醫學中心提供急重症照顧，C級柑仔店診所提供在地初級照護分級醫療照護政策，確實做到「厝邊好醫師、社區好醫院」。

另外，復健科的範圍相當廣泛，包括骨骼肌肉、神經復健、運動醫學等。簡單來說， 復健就是對「人」完全的照顧，依照疾病的不同，給予不同的治療，除了打針吃藥外，還有物理治療師來從事各種治療。

其中，「光銀式療法」是張副院長累積26年臨床經驗的心得，針對病患問題，再利用擺位和病患肌肉收縮配合達到組織放鬆與關節復位的效果。

他認為，「復健」不是等到有病痛才來找醫師，平常就可以透過捷安復建專科診所SMRAC運動醫學設備及姿勢檢測儀等輔助設備，協助調整姿勢體態。

捷康藥妝藥局則提供更多元服務模式，不只服務在地民眾用藥諮詢、慢性處方箋領藥等，更為行動不便或是交通不便的民眾送藥到家，透過遠距照護協助民眾家庭用藥問題，發揮社區藥局及藥師的功能與角色，成為健康的好鄰居。

今天也特別以1座180公分高的膠囊扭蛋機亮相，吸引眾人目光，6/14前，消費滿額就能免費扭蛋，還有機會參加摸彩，帶走50吋液晶電視及ipad等大獎。

(中時 )

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