吳茂昆請辭獲准 李富城：標準的衛生紙

2018年05月29日 19:56 中時電子報 丁世傑

教育部長吳茂昆自4月19日上任後，今（29）日上午即傳出向行政院請辭獲准，上任迄今剛好40日。對此，氣象主播李富城表示，這是標準的「衛生紙」，用完了就丟。

吳茂昆在辭職聲明中指出，「行政院回函給國科會的公文中，對於香港科大在杭州所舉行的國際會議並未准駁。」但是因為「在朱經武校長當面力邀下，且考量出席會議可大幅增加臺灣在科技領域發展的國際曝光度，我才決定轉往杭州與會。」

吳茂昆也解釋，「外界一直以我是因為要執行『拔管』才接任教育部長職務，事實不然！」乃因為「大學校長是學校的領航人，其遴聘的人選，當然且必須要接受較高道德標準的檢視；這個過程完全是對事不對人。」

賴清德今（29）日傍晚表示，上週末，教育部吳茂昆部長透過卓榮泰秘書長口頭請辭，今天早上通了電話，贊成吳茂昆以「同一標準檢驗自己」的理念。因此，接受了吳茂昆的辭職。

賴清德指出，在2005年10月，吳茂昆時任國科會主委，向行政院請假出席當時在中國舉行的國際會議。他參加完第一場在蘇州舉行的國際學術研討會ICSU後，應他的恩師朱經武教授邀請，利用週末前往浙江參加由香港科技大學和浙江大學合辦的國際學術高峰會，與會的學者，除了朱經武教授外，也有諾貝爾獎得主及許多國家科技政策的負責人。吳茂昆強調，一直到最近他才知道二場國際會議，行政院只准第一場，他雖然覺得意外，但接受此事實。

賴清德強調，吳茂昆身為教育部長，要以同一標準，或更高的道德標準檢驗自己，他希望辭去教育部長，止住紛爭，讓教育部的工作能繼續推動。教育部在吳部長請辭獲准後，先由次長代理，繼任的人選，會擇期公布。

對此，李富城在臉書表示，這是標準的「衛生紙」，用完了就丟，他的任務就是「拔管」，「拔管」的工作達成了，留着也沒用，一聲令下，「滾吧！」此外，台大自主聯盟也在臉書發文喊話：「連吳茂昆都跑了！賴院長可以還我校長了沒啊？」

根據美麗島電子報5月國政民調，賴清德滿意度為34.1％，較4月減少8.2個百分點；不但創下賴清德自去年9月接掌行政院長以來新低，也是首度施政滿意度進入死亡交叉。因此有人指出，賴清德是被民調嚇到了，馬上處理掉吳茂昆。

(中時電子報)