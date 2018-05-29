「錯過太多機會了」昔桃猿狀元捕手轉練外野

2018年05月29日 19:33 中時電子報 蔡銘仁

張閔勛2016年時，以第一指名風光加盟Lamigo桃猿，一度是備受期待的捕手，然而猿隊捕手競爭激烈，今年又多了廖健富，張閔勛發揮空間少，約一個月前，開始在二軍轉練外野手，他說，過去沒有過守外野的經驗，自己還年輕就多去嘗試，「過去已經錯過太多機會了。」

張閔勛2016年以460萬簽約金披猿袍，寫下中職新人捕手最高簽約金紀錄；在他加盟前，猿隊已有林泓育和劉時豪，去年嚴宏鈞也竄出頭。捕手競爭激烈，張閔勛發揮機會有限，兩個球季下來，只在一軍打26場，打擊率僅1成48。

今年猿隊又多了廖健富，張閔勛想上一軍，難度變得更高。他自上個月起，便開始挑戰外野手，「在二軍打得不錯，教練覺得這樣上不去一軍，有點可惜，就鼓勵我試看看。」張閔勛以前從沒守過外野，他透露，起初多少會覺得難想像，不過為了爭取機會，還年輕就多嘗試。

張閔勛在二軍出賽9場，蹲捕3場，其他6場都守外野，外野8次守備機會出現1失誤；不過打擊表現不俗，打擊率率3成44、上壘率3成71、長打率6成11，都比過去2年更進步，另有4轟。憑藉著好表現，張閔勛總算如願等到上一軍的機會。

「不行也要行，錯過太多機會了。」張閔勛坦言，改練一個陌生的外野，練習過程不輕鬆，各種技術都還有待磨練，二軍跟一軍教練，都努力協助他練外野，做完外野守備，也還是會做些捕手練習，「現階段就是多練，能接的球就盡量去接。心態沒變，我還是我。」

(中時電子報)