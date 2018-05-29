黃曉明跑到腳筋撕裂傷 透露史特龍愛美梳子不離身

黃曉明難忘台灣粉絲和台灣媒體的熱情。（盧禕祺攝）

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黃曉明（右）比劃受傷的部位，左為鄭錚。（盧禕祺攝）
黃曉明（左起）、鄭錚、韓童生來台聊電影。（盧禕祺攝）

黃曉明、鄭錚、韓童生為第十屆兩岸電影展開幕片《無問西東》來台宣傳，其中黃曉明有一場跟章子怡在校園中奔跑的戲，畫面上看起來只跑了1分鐘，實際上兩人來回跑了好幾天，他透露：「我跑的太猛了，有次突然覺得腳好像被石頭砸了一下，結果看醫生是腳筋撕裂傷。」

黃曉明為電影犧牲不少，還有一次是在雨天拍攝，淋了一個晚上，他必須脫衣服裸上身替章子怡擦血，結果隔天就感冒了，還為電影的隱藏版本弄個大禿頭造型。此外電影中黃曉明回到校園生活，被問到會不會想起學生時期的女友趙薇？他回：「大家都是結婚的人了。」

近來黃曉明開始轉換身分當電影監製，「我當演員有掌聲、有錢財，說是夢想會不會太俗氣？我現在想回饋電影圈。」他甘願投資文藝片，自知沒有賺頭，可能還會賠錢，「我想完成年輕電影人的夢想。」他也有導演夢，一樣想拍文藝片，但基本上不會找老婆Angelababy來拍，說每天相處拍電影又要再一起挺無趣。

另外黃曉明在今年暑假即將上映的《鋼鐵墳墓2》中，和動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）飆戲，笑說史特龍很壯又很愛美，口袋裡放了一把梳子隨時可以梳頭髮。

(中時 )

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