2018年05月29日 19:53 中時 謝瓊雲

追思會上前來悼念小女童的網民將蠟燭在地面擺成心型。（謝瓊雲攝）

追思會上前來悼念小女童的網友將蠟燭在地面擺成心型。（謝瓊雲攝）

臨時架設的背板上印有佛經，還準備了大量的洋桔梗花束、卡片和蠟燭要讓參加追思會的網友們獻給女童。（謝瓊雲攝）

被虐女童頭七 在地網友辦追思會籲「終止兒虐」

彰化發生五歲女童被姨丈凌虐致死案，29日是女童頭七，30幾名在地網友自發性租下彰化殯儀館至孝廳禮堂，下午辦理追思音樂會，呼籲政府和社會大眾重視兒虐問題。

女童遺體在30日一早告別式後就將火化，近16萬元的喪葬費除了社會處補助3萬元，其餘全數由葬儀社業者透過民間人士自籌，並未向女童家屬親友收取費用。

再也不痛了！「小妹妹，展翅飛翔去做小天使吧～。」追思會活動由日前曾在臉書開直播，意外引發台南、嘉義等各地300名網友，集結至姨丈家的28歲田尾鄉民邱宜煌，與十多名友人發起號召，希望陪小妹妹一起走完最後一程。

花店業者陳書修表示，他們都是南彰化地區的居民，看到新聞事件之後，非常憤慨，因此持續關注後續狀況；他因為工作關係每天都會到殯儀館關心女童狀況，這次10多個友人討論後決定主動為女童辦追思會，以蠟燭、鮮花和小紙條悼念女童，希望她不再有苦痛，當個安詳的小天使。

陳書修說，所有追思會場地等相關費用由友人共同分擔，他們都已為人父母，無法想像有人對年幼的小孩痛下毒手虐打，希望社會和政府能更重視虐童事件，原本追思會場地想就近在田尾鄉舉辦，但擔心會違反集會遊行法，前幾天決定租用殯儀館場地，昨晚大家就從各地趕來搭設舞台和布置會場。

邱宜煌表示，自己有4歲女兒和2歲兒子，夫妻兩從沒打罵孩子，犯錯都是好好講、頂多罰站；透過追思會，除了追思來不及長大的林小妹，也希望透過大家的燭光，點亮兒少權益的光明前景，停止兒虐。

他說，家住林小妹姨丈家隔壁村，日前開直播引發軒然大波，許多素不相識的熱情網友趕到現場聲援最後擦槍走火，讓家人很擔心，但他會坦然面對該承擔的後果，這次舉辦追思會，妻子也很支持。

溪州鄉民鄭婕瑜說，自己也是單親媽媽，努力工作養家，兒子跟死去的女童一樣只有五歲，這麼小的孩子什麼都不懂，姨丈真的很可惡，希望社會有更多人了解，不應該再把大人的事牽連到無辜的小孩身上。

龍聖殿天地堂功德團成員，下午專程到彰化殯儀館轉交12萬9千元善款；會長蔡世銘指出，由於女童的家庭成員太過複雜，包含法事、靈堂和女童的永久塔位牌位等，總計15萬9千元喪葬費，其中3萬元已由社會處急難救助金直接補助給葬儀社業者，其餘則由南彰化地方人士、民間團體共同捐助，傍晚已直接交付業者，捐款明細、收據都將公布在網路上。

(中時 )