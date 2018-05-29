神作無誤！《CODE GEASS反叛的魯路修 II 叛道》日觀眾滿意榜奪冠

2018年05月29日 20:01 時報周刊 溫博鈞

（甲上娛樂提供）

破天荒獲日本動畫指標性三大獎項一致激賞的ACG經典神作《CODE GEASS反叛的魯路修》，睽違10年回歸大銀幕推出劇場版三部曲，在日本上映勇奪觀眾滿意榜冠軍的《CODE GEASS反叛的魯路修 II 叛道》，也即將於6月1日在台上映。

台灣片商趁熱推出「限量雙週特典」回饋粉絲，在電影上映首週購票即可獲得精美電影簽名板、第二週購票則可拿到典藏電影角色書籤，送完為止。消息一出便在網路上掀起討論聲浪，許多影迷粉絲甚至揚言要到戲院三刷拿所有特典，特典蒐集大戰更意外再掀觀影熱潮。

劇場版三部曲《CODE GEASS反叛的魯路修 III 皇道》日前在日本上映也傳來捷報，不但搶下新片票房排行第4名的亮眼成績，更奪得首週末新片觀眾滿意度第2名。許多影迷更在觀影時感動落淚，紛紛給出超高評價：「毫無冷場的神作！」、「機器人激烈大戰場面會讓你全身起雞皮疙瘩。」、「全新配音跟新畫面非常震撼。」

更有粉絲透露沒看過劇場版可能會不懂之後推出的全新動畫系列，因為大結局劇情更動將會影響到「魯路修的復活」。繼《CODE GEASS反叛的魯路修 II 叛道》後，台灣片商也確定於6月29日火速推出劇場版大結局《CODE GEASS反叛的魯路修 III 皇道》，讓粉絲影迷能儘快進戲院朝聖，一睹神作丰采。

《CODE GEASS反叛的魯路修II叛道》將於本週五上映，台灣片商推出限量雙週特典，在電影上映首週購票即可獲得精美電影簽名板，第二週購票則可拿到典藏電影角色書籤，送完為止。

(時報周刊)