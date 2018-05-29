Melody 率真不虛假 自然展現FENDI之美

Melody穿FENDI早秋紅格子洋裝9萬8000元，手拎Runaway系列 FF logo手提包8萬3900元，自然流露義式風情。（JOJ PHOTO攝影）

友善列印
中時
自然不造作的Melody，穿FENDI早秋綠色澎袖上衣5萬4000元，綠色格紋鉛筆裙4萬900元，手拎最夯的Peekaboo Essentially粉膚色肩背包13萬元。（JOJ PHOTO攝影）
FENDI的Peekaboo Essentially手提肩背包，13萬元。（FENDI提供）
FENDI的Mon Tre'sor系列FF logo水桶包，5萬6000元。（FENDI提供）
FENDI的Kan I 系列FF logo肩背包，8萬3900元。（FENDI提供）
FENDI的Peekaboo系列粉色鉚釘肩背包，17萬4000元。（FENDI提供）

不同於其他的名媛貴婦，時尚媽咪Melody（殷悅）給人一種率真自然的親切感，感情豐富的她，上節目還曾哭得一臉鼻涕眼淚，不虛偽、不造作，十足的真情流露，也難怪能贏得近百萬粉絲的喜愛和信賴，在時尚圈擁有超強影響力。

這回Melody受邀進棚拍攝FENDI時尚專題，身穿FENDI早秋新裝，手拎時下最夯的Peekaboo包和FF Logo包，優雅中又帶有休閒風情，舉手投足難掩貴氣，恰如其分詮釋FENDI的義式風尚。有趣的是，一般藝人多半會要求攝影師修圖，從大工程的「把腿修長一點」，到小幅度的「眼袋幫我修一下」都有，但Melody在拍攝時卻完全相反，一再要求不要過度修圖：「我喜歡自然一點，修圖.....，只要一點點就好！」

是對自己的外貌有相當的自信？「不是自信啦！我想呈現最自然的自己，醜一點沒關係！」Melody笑說，她最討厭修圖軟體，把大家修成一個樣，每個人都大眼睛、櫻桃嘴，連她自己都認不得了。那皺紋呢？皺紋要不要修？Melody笑說：「皺紋代表一個人的經歷，我的經歷這麼豐富，怎麼可能沒有皺紋！」

Melody喜歡與粉絲分享婚姻生活的點滴，把個性木納少根筋的老公封為「白目王子」。日前母親節老公送上一束花和一張小卡片，卡片寫著「陪伴是最長情的告白，我和女兒是妳永遠的陪伴。」，還署名「白目王子」，雖只有兩行字，但讓Melody十分感動，貼在臉書與粉絲分享，拿到將近1萬個讚。

她笑說，別小看這兩行字，這可是她等了十幾年才等到，這兩年「白目王子」終於開竅了，懂得送花寫卡片，「接下來他的日子會好過很多！」。那麼老公「白目王子」的封號，可以解除了嗎？Melody笑說：「還不行，我是魔羯座，要求很高的！」，自然不虛假的真性情，正是Melody讓人喜愛的主因。

(中時 )

神作無誤！《CODE GEASS反叛的魯… 劉雨柔婚禮大小一手包辦 都是為…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。