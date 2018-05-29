Melody 率真不虛假 自然展現FENDI之美

2018年05月29日 20:15 中時 陶福媛

自然不造作的Melody，穿FENDI早秋綠色澎袖上衣5萬4000元，綠色格紋鉛筆裙4萬900元，手拎最夯的Peekaboo Essentially粉膚色肩背包13萬元。（JOJ PHOTO攝影）

FENDI的Peekaboo Essentially手提肩背包，13萬元。（FENDI提供）

FENDI的Mon Tre'sor系列FF logo水桶包，5萬6000元。（FENDI提供）

FENDI的Kan I 系列FF logo肩背包，8萬3900元。（FENDI提供）

FENDI的Peekaboo系列粉色鉚釘肩背包，17萬4000元。（FENDI提供）

不同於其他的名媛貴婦，時尚媽咪Melody（殷悅）給人一種率真自然的親切感，感情豐富的她，上節目還曾哭得一臉鼻涕眼淚，不虛偽、不造作，十足的真情流露，也難怪能贏得近百萬粉絲的喜愛和信賴，在時尚圈擁有超強影響力。

這回Melody受邀進棚拍攝FENDI時尚專題，身穿FENDI早秋新裝，手拎時下最夯的Peekaboo包和FF Logo包，優雅中又帶有休閒風情，舉手投足難掩貴氣，恰如其分詮釋FENDI的義式風尚。有趣的是，一般藝人多半會要求攝影師修圖，從大工程的「把腿修長一點」，到小幅度的「眼袋幫我修一下」都有，但Melody在拍攝時卻完全相反，一再要求不要過度修圖：「我喜歡自然一點，修圖.....，只要一點點就好！」

是對自己的外貌有相當的自信？「不是自信啦！我想呈現最自然的自己，醜一點沒關係！」Melody笑說，她最討厭修圖軟體，把大家修成一個樣，每個人都大眼睛、櫻桃嘴，連她自己都認不得了。那皺紋呢？皺紋要不要修？Melody笑說：「皺紋代表一個人的經歷，我的經歷這麼豐富，怎麼可能沒有皺紋！」

Melody喜歡與粉絲分享婚姻生活的點滴，把個性木納少根筋的老公封為「白目王子」。日前母親節老公送上一束花和一張小卡片，卡片寫著「陪伴是最長情的告白，我和女兒是妳永遠的陪伴。」，還署名「白目王子」，雖只有兩行字，但讓Melody十分感動，貼在臉書與粉絲分享，拿到將近1萬個讚。

她笑說，別小看這兩行字，這可是她等了十幾年才等到，這兩年「白目王子」終於開竅了，懂得送花寫卡片，「接下來他的日子會好過很多！」。那麼老公「白目王子」的封號，可以解除了嗎？Melody笑說：「還不行，我是魔羯座，要求很高的！」，自然不虛假的真性情，正是Melody讓人喜愛的主因。

(中時 )