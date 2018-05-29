蝶戀花翻車事故 駕駛、領隊家屬對周繼宏求償百萬

蝶戀花旅行社車禍意外，駕駛康育薰、領隊蕭如進的家屬向負責人周比蒼（左）父子求償近千萬。（報系資料照）

友善列印
中時

蝶戀花旅行社賞櫻團車禍，造成車上駕駛、領隊和乘客共33人死亡，士林地檢署偵結，認為駕駛超速駕駛，過彎時因煞車不及，直接衝出護欄、翻落邊坡，超速20公里。因而對蝶戀花旅行社老闆周比蒼、周繼宏作出不起訴處分。家屬不滿向法院聲請交付審判，上月底遭到駁回，康育薰的妻子、3名兒女，蕭如進妻子對蝶戀花旅行社、友力通運提出職災賠償、民事損害賠償。

士林地院開庭審理，蕭如進妻子黃美英控告蝶戀花、友力、康的家屬，並請求連帶損害賠償，聲請傳喚李姓、陳姓司機出庭，證明蕭是受僱蝶戀花，可依職災損害賠償，2名司機證稱，蕭與他們分別搭配出團，任職4年之久，出車前一天會收到班表，剛入行每天收入500元，事故前漲到每天800元，若私自帶客人購物，還會被公司扣薪，從2000元到8000元不等，一天工作16小時以上，雙方存在僱傭關係，蝶戀花旅行社須負起連帶賠償責任。

而康的家屬則是就讀高中的女兒，他說，姊姊、母親都在外工作，她可以請假所以出庭「聽聽看」。但康的律師則說，因為超過法定工時，導致康疲勞駕駛、休息時間不足因而釀禍，並向周繼宏請求喪葬費、撫養費，以及每人150萬，共600萬的精神慰撫金，，至於確定求償金額，律師計算後再向法院提出。

(中時 )

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