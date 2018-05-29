韓國三大男神比腕力 魅力見真章

朴敘俊配戴他新近代言的萬寶龍腕表，登上ESQUIRE韓國版封面。（翻攝自ESQUIRE雜誌）

友善列印
中時
朴敘俊的新戲《金秘書為何這樣》即將上映，戲中他將穿正裝配戴萬寶龍腕表。（擷自官網海報）
圖四：張東健在《金裝律師》中配戴ZENITH腕表。（擷自官網）
鄭雨盛代言浪琴表。（Longines提供）

鐘表也吹起「韓流瘋」，繼浪琴表（Longines）邀請鄭雨盛 (Jung Woo-Sung)擔任品牌大使後，最近在熱門韓劇《金裝律師》（SUITS）中，飾演王牌律師的張東健在戲中配戴ZENITH表；即將在六月上映的《金秘書為何這樣》，飾演富二代的朴敘俊也將戴上他新近代言的萬寶龍（Montblanc）手表，一場腕表之戰，即將在韓國男神的腕上見真章。

改編自美國熱門劇集《SUITS》的同名韓劇《金裝律師》，目前正在熱映中，劇中張東健飾演的王牌律師，每次上法庭前，都會從腕表收藏盒中選擇一只自己最愛的ZENITH腕表配戴出庭，儼然是一種出征的儀式，帥氣指數破表。

改編自同名漫畫《金秘書為何這樣》預計在六月上映，飾演企業家的男主角朴敘俊也將配戴他代言的萬寶龍 (Montblanc）腕表和名筆入鏡，新劇開播前朴敘俊接受韓國ESQUIRE雜誌專訪登上封面，托腮微笑的手腕配戴一只萬寶龍腕表，十分搶鏡。

他在訪問中指出，代言萬寶龍後最大的改變，就是平時不太理會他的弟弟，在看到他成為品牌第一位韓國代言人的新聞後，竟然就馬上與他連繫，讓他覺得好氣又好笑。

(中時 )

劉雨柔婚禮大小一手包辦 都是為… 15歲兒獻舞台劇處女秀 劉亮佐全…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。