15歲兒獻舞台劇處女秀 劉亮佐全家總動員

2018年05月29日 20:21 中時 洪秀瑛

趙小僑和婆婆感情好。（修毅提供）

一家三口。（修毅提供）

劉亮佐和兒子銓銓。（修毅提供）

劉亮佐和7歲的銓銓。（修毅提供）

2018年，劉亮佐和15歲的銓銓。（修毅提供）

劉亮佐的15歲兒子銓銓日前在新加坡演出《寶島一村》，獻出舞台劇處女秀，今年適逢《寶島一村》10週年，新加坡是231場的第一站，父子倆同台演出特別有意義。這次銓銓和另一演員住一間，趙小僑和劉亮佐住一間，大家都以為是生孩子的好時機，前經紀人孫德榮還留言要她好好把握，不料出發前一天卻碰上生理期，被友人笑虧真是命運的安排。

趙小僑婚後第一次和婆婆及劉家人出國度假，婆婆特別開心，因為可以看到兒子和孫子一起演出，謝幕時拍手拍到手都痛了。趙小僑帶著80歲的婆婆趴趴走，「婆婆像小孩一樣，我帶她去夜間動物園、環球影城，她走路走一整天也不嫌累」。她說，婆婆原本不愛出國，因為擔心一出國沒人照顧她種的竹子，「這次託銓銓的福，婆婆才答應和我們出國玩」。

劉亮佐在臉書寫「我們全家人為了他的第一次演出也都從台灣飛到新加坡，15歲的他表現得很穩、很棒，I’m so proud」。劉亮佐看兒子演出，比自己第一次19歲上台時演出還緊張一萬倍，也不敢和銓銓多說話，怕他更緊張，僅在旁默默觀察，他說第一天到新加坡，馬上帶銓銓去請教那維勪，因為他們演父子，沒想到為了4句台詞竟排練了2小時。

劉亮佐說，20年前他帶著那維勳進劇場演出，現在那維勳帶著他兒子演出，緣份十分奇妙，銓銓算是《寶島一村》的第二代，很受大家照顧，蕭艾也安撫銓銓不要緊張。銓銓第一次演出，在後台曾緊張得全身發抖，一上場看到這麼多觀眾，自己知道一定要把角色演好，「這次真的非常謝謝小那叔叔指導，讓我比較有安全感」，導演賴聲川也誇銓銓有大將之風，青出於藍更勝於藍。

銓銓剛考完試，6月8日就知道是否考上唯一目標復興高中戲劇班，劉亮佐說，若順利考上打算送兒子一雙球鞋，沒考上則計畫到高職念攝影。銓銓這次拿到劇團5000多台幣零用金，開心得大方請家人們吃冰淇淋及喝咖啡，自己還買了一雙鞋，滿載而歸。

(中時 )