沒下限 姚文智北市年輕人支持率 竟出現「零的領域」

現任市長柯文哲（中），對戰國民黨台北市長參選人丁守中（右），以及民進黨的姚文智。（合成圖／本報資料照片）

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中時電子報

民進黨選對會昨（28）日決議徵召姚文智角逐台北市長的大位，姚文智也自信滿滿地說：「丞相，起風了」，然而，這風向吹往哪邊，還未可知。媒體最新公布的民調顯示，姚文智在20到29歲年輕人的支持率，破天荒出現了「零的領域」！

台北市長的寶座，備受四方群雄關注。現任市長柯文哲，對戰國民黨台北市長參選人丁守中，加上民進黨確定徵召姚文智，「三咖堵」的態勢已然確立。

《蘋果》委由世新大學世新大學民意調查研究中心調查台北市民心之所向。調查結果顯示，29.1％的人表態支持丁守中，29％支持柯文哲，13.5％支持姚文智，另有28.4％未表態。其中，男性最支持柯文哲，支持率高達32.1％；女性則最支持丁守中，有32.6％

至於看好誰當選台北市長，看好柯文哲者為33.6％，看好丁守中為27.2％，看好姚文智則為6％，另有33.2％未表態。

若將支持者依照年齡層分布，柯文哲以年輕人為大宗，20到29歲及30到39歲，分別有55.6％及55.4％的超高支持率。丁守中支持者則以中高年齡層為主，50到59歲的支持度高達49.3％，40到49歲有29.4％，60歲及以上也有30.3％。

姚文智支持者主要為高年齡層，60歲及以上有21.5％；值得一提的是，姚文智日前才說過，若競選台北市長淪落為第三名，將退出政壇，對自己相當有信心。但，姚明顯不受年輕人支持，20到29歲的支持率出現了破天荒的「0％」，無人支持。若姚文智想逆轉勝，恐怕還有一段艱困的路要走。

(中時電子報)

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