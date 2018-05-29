宜蘭礁溪又一飯店加入戰局！斥資5億溫泉飯店新開幕

2018年05月29日 21:14 中時 何書青

「礁溪山形閣」今（29日）舉行開幕儀式剪綵，圖為福泰飯店集團董事長廖炳燿（中）與各官員、貴賓們合影。（福泰飯店集團提供）

「礁溪山形閣」共有12層樓，以「山」的峭壁、岩洞為意象，打造氣質獨特的外觀。（福泰飯店集團提供）

「礁溪山形閣」客房都設有立私人的溫泉浴池，圖為精緻雙床房。（福泰飯店集團提供）

福泰飯店集團斥資5億打造旗下第11間飯店「礁溪山形閣」，選在近年各大飯店的兵家必爭之地宜蘭礁溪，今（29日）隆重舉行開幕儀式，現場除了邀請日本山形縣縣長吉村知事及日本貴賓外，觀光局周永暉局長、台灣觀光協會葉菊蘭會長、宜蘭縣黃適超副縣長等多位重量級長官也到場共襄盛舉。而山形縣代表致贈櫻花樹以表友好祝福之意；美麗的原住民迎賓舞及喜氣吉祥的舞獅群更為現場增添歡樂氣氛

飯店整體規劃設計由福泰飯店集團董事長廖炳燿親自操刀，以「感受最初、最原始的美好」主軸，用「山」的峭壁、岩洞為意象，打造氣質獨特的外觀。廖炳輝表示：「客房是旅宿很重要的一部份，所以第一印象的色調上採用大地的天然色，加入噶瑪蘭族獨特香蕉絲編織文化，運用東方借景的手法呈現穿透感及流暢動線等貼心設計，就是要讓人一進房間就能全然放鬆，猶如回到家的感覺。」

「礁溪山形閣」有12層樓、7種房型、共122間精緻溫泉客房，每間都有獨立私人的溫泉浴池，若房內泡不過癮，還可至飯店2樓規劃的室內男湯與女湯裸湯池，還設有獨家特製的檜木烤箱，讓房客泡湯同時也能享受自然的檜木芳香。

餐飲方面，頂樓的米澤餐廳有270度的開擴視野，只要天氣好，龜山島及蘭陽平原的美景便能一覽無遺，同時品嚐最新鮮的無菜單創意料理；1樓更引進日本知名的三友拉麵店，讓房客在礁溪也能大啖人氣豚骨拉麵的好滋味。

飯店緊鄰礁溪火車站與國道客運轉運站，步行約5分鐘就可到達，交通相當便利，且與舊街最熱鬧的礁溪路市區也只有一尺之隔，也可從飯店門口搭乘「宜蘭勁好行公車」前往礁溪林美石磐步道、五峰旗瀑布、跑馬古道等著名遊遊景點。即日起至9月30日為歡慶開幕，祭出住宿1泊1食每房7000元起的優惠價。

(中時 )