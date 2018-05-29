黃小柔兒子出國躺地上 張棋惠跟著女兒大哭

2018年05月29日 20:33 時報周刊 林彥君

黃小柔對小孩採取放任法。

黃小柔、張棋惠日前上《女人我最大》探討誰是演藝圈的育嬰神手，黃小柔身為三寶媽，兒子曾經出國逛街忽然躺在地上，她採放任法，等小孩躺夠了自然會起身，原因是當小孩有苦說不出時，若當下行為無傷大雅，就放任他去釋放壓力，會比較健康。

黃小柔採取多樣性選擇轉移注意力，教育小孩一旦做出選擇就要負責到底，不過她的公公對待兒子和孫子卻是兩樣情，原來軍人出身的公公，小時候對兒子非常嚴格，聽到黃小柔老公怕鬼，就帶他去殯儀館試膽，但遇到孫子孫女則是怎樣都好的「我戀愛了」的模式。

黃小柔認為史上最大驚小怪的母親就是張棋惠，「我從來不干涉任何父母教養小孩，可是只要在張棋惠旁邊就會忍不住ＯＳ『你可不可以冷靜一下』」原來有次黃小柔要餵一小塊麵包給張棋惠的女兒阿寶，馬上被張棋惠大喊：「不能給她吃，她會噎到！」讓黃小柔瞬間想翻白眼。

張棋惠則走戲劇化路線，女兒在超市忽然大哭，當下束手無策的她竟跟著女兒一起哭，還和前來關心的超市人員表示：「正在跟女兒溝通，我們會哭小聲一點。」

蔣偉文本想成為像爸爸一樣的威嚴角色，但自己當爸後卻很失敗，原來是金牛座的妻子已經很會管教。他表示會用手機錄影方式讓四歲小孩畫押，記住自己的承諾。在餐廳則會以冰淇淋利誘，小孩若吵鬧就沒得吃，更曾為了消耗兒子體力，陪著他坐百貨公司手扶梯來回50趟。

育兒甘苦談讓主持人藍心湄笑說大家要記得找方法放鬆，例如來參加節目錄影就能釋放壓力，只見蔣偉文幽幽地說：「每次錄影接近尾聲，雙魚就又會開始難過了。」

梁赫群老婆Stacey的育嬰守則是「先搞定爸爸再搞定兒子」原因是梁赫群屬溺愛型父親，所以家中沒有嚴厲的家長。Stacey曾經聽說半夜把小孩的衣服倒掛在外面，小孩會比較好帶，交付這個任務給老公後，沒想到他竟然把全家人的衣服都吊掛，讓她瞬間無言。節目將於6/1播出。

(時報周刊)