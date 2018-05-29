落跑了？ 北京上海半數以上共享單車公司失聯

2018年05月29日 20:45 中時電子報 盧伯華

曾經是投資界寵兒的共享單車在熱潮過後已經成為大陸的都市災難。以北京上海兩個最發達的城市來說，已有超過半數的共享單車公司「失聯」而無法聯絡，百萬輛以上的單車任憑風吹日曬已不僅是都市奇景，也成為市政之瘤。

據上海《看看新聞》報導，北京地區共享單車最為繁榮的時候有15家企業，截至目前已有7家企業因為各種原因「失聯」，比例接近50%。北京市共享單車協會指出，目前與協會還保持聯絡的共享單車企業僅剩8家，包括ofo、摩拜、滴滴小藍、哈羅永安行、智享、便利蜂、赳赳和潮牌。

上海市虹口區市容工作人員正在武進路江西北路路口的共享單車堆放點進行清理。僅此一個停放點就占據了5-6個籃球場大小，共享單車堆到3公尺高。（圖／中新社）

上海的情況更嚴重，失聯比例高達67%。上海市自行車行業協會秘書長郭建榮說，上海去年一度有12家共享單車企業，而如今能聯繫上的包括摩拜和ofo在內的，只有4家企業，其餘8家均已無法聯繫上。

企業落跑，但投放出去的單車卻沒有隨之消失。由於高頻的使用率和常年的風吹日曬，導致大量年久失修的單車被棄置街頭，無人維護。這個曾經被稱為資本市場寵兒、風投獨角獸的共享單車，如今大多數已淪落為街頭垃圾，成為市容維護極令人頭疼的問題。

共享單車曾被資本市場熱烈追逐，現在則是一堆爛攤子等待收拾。圖為北京大學東門附近排列整齊的共享單車。（圖／中新社）

北京市交通委員會介紹，共享自行車2016年8月進入北京，不到1年時間爆增到15家，單車數量增長為235萬輛。隨後共享單車混亂與無序競爭、亂停亂放、堆積佔道等問題，給城市生活造成不利影響，市民投訴舉報快速增加。2017年9月北京暫停批准共享單車投放，同時也要求企業嚴格清理。

截至今年4月底，北京的共享單車總數已控制在190萬輛左右，較去年9月最高峰時的235萬輛下降近兩成。目前北京共享單車活躍度為50%，意即有半數共享閒置。

而這些閒置車輛裡，有多少是不能騎的廢車，無人知曉。已經失聯的企業留下來的爛攤子該如何清理善後，恐怕還需要相關部門及時拿出解決方案，讓曾經在各大城市街頭炫目登場的共享單車不至於成為城市生活裡的「社會公害」。

(中時電子報)