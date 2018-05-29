《你也是人類嗎？》李俊赫 樸煥熙 金成鈴 角色搶眼戲味濃

李俊赫飾演南信唯一的朋友兼秘書。(龍華電視提供)

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時報周刊
溫博鈞
朴煥熙飾演善良的大小姐。(龍華電視提供)
韓國小姐出身的金成鈴為美魔女代表。(龍華電視提供)

男配角由剛下檔《致忘了詩的你》而爆紅的李俊赫飾演，他是南信唯一的朋友兼秘書池英勛，是個熱情隨和的人，有別前齣「情感貧瘠」的個性。從一開始把南信III當成好友的替身，因長時間的相處，漸漸感受到南信III的「溫暖」，到後來也發展出一段「人」與「機器人」的romance。

還記得《太陽的後裔》裡清新可愛的小護士嗎？樸煥熙這次在《你也是人類嗎？》飾演一個善良、樂於助人的大小姐徐藝娜。她不但是姜小風的客戶，也是南信的未婚妻，對南信有著堅定的感情，自詡為南信的向日葵，她與南信、姜小風之間又會有怎麼樣的情感糾葛，令人好奇。

韓國美魔女代表金成鈴，韓國小姐出道，時常上綜藝節目大秀50歲的少女身材與保養之道。因演過李敏鎬的媽媽而被大眾熟悉，這次扮演南信的媽媽，也是腦科學與人工智能的權威，在兒子昏迷時研發南信III當做替身，因此捲進了家族權利鬥爭，為了自己的兒子可以不擇手段。而在她知性的外表背後，隱藏著堅毅卻充滿手段的母愛。

《你也是人類嗎》由《任意依戀》導演車榮勳執導，《公主的男人》、《加油，金先生！》趙靜珠執筆，由徐康俊、孔昇延、李俊赫、樸煥熙、金成鈴主演，還有硬底子演員樸英奎、劉五性、金元海加入演出，超強卡司與製作群在未播出前已經讓許多影迷引頸期盼。

《你也是人類嗎？》將於‪6月6日‬起，每周三、四中午12點在「歡樂看Fain TV 」同步韓國上架。‪6月22日‬起，中華電信MOD> 戲劇199>追新劇，跟播韓國上架。

(時報周刊)

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