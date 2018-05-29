是麵包也是大餐！東京米其林餐廳名店主廚來台秀手藝

2018年05月29日 21:07 中時 何書青

東京米其林餐廳的指定麵包名店Le Ressort主廚清水宣光來台獻藝。（台北花園大酒店提供）

台北花園大酒店六國麵包坊，攜手東京米其林餐廳的指定麵包名店Le Ressort主廚清水宣光，帶來多款迷人麵包。（台北花園大酒店提供）

台灣雖非生產小麥與奶油的主要產地，近10年來卻在國際市場上屢獲佳績、大放異彩，而追隨著烘焙熱潮，台北花園大酒店六國麵包坊今（29日）起至6月15日，邀來2018亞洲50大餐廳第3名、東京米其林2星Florilège餐廳的指定麵包供應店Le Ressort主廚清水宣光來台客座，與天成飯店集團六國麵包坊主廚陳中平攜手合作，不僅帶來同步於東京Le Ressort店內的11款招牌熱銷麵包，還選用台灣在地食材打造出富有台灣味的2款客製麵包，單顆售價45起。

曾赴法國巴黎麵包名店「梅森凱瑟」學藝的清水宣光，在創始主廚Eric Kaiser嚴格親自教導下，學習法式麵包的技術以及嚴選原物料的堅持。清水宣光表示：「我對烘焙的執著，即是品質與熱情，並以此為傲，然而堅持的態度更是決定麵包的靈魂，憑藉著好的原料是美味的起始，純粹、用心，成就出健康美味的麵包。」

留法期間，在歐式麵包講究原味麥香的飲食習慣下，訓練出他製作主食麵包的基礎。東京Le Ressort店內可搭配料理的主食麵包將近佔整體料理的50%左右，他堅持做出「與食物一起食用時平衡很好的麵包」，並提出自己的看法：「麵包很重要的就是能和美食一起搭配著吃。」因此，由他所製作的麵包，都帶有酥脆外皮和Q彈的麵包體的特色，並有著發酵的香氣結合著麵粉的麥香卻純粹的口味。

對於此次攜手日本麵包職人，天成飯店集團六國麵包坊的主廚陳中平表示：「六國麵包坊以不斷開發消費者喜愛的口感且自然的手作麵包為宗旨，本次客座主廚以低溫發酵方式製成的麵包，雖然製程更長，但因為酵母作用完全，所以麵粉中的小麥原香能夠充份發揮出來，麵香馥郁、刺激咀嚼後的味蕾。我們期待透過更多元化的製程與方式，提供消費者高品質且多樣化的產品選擇。」

清水宣光擅長將麵包製作成適合搭配料理成為主餐，有著「精品麵包佐餐共食」的新飲食概念，因此這次來台還與在2018台北米其林指南中獲餐盤推薦的台北花園大酒店PRIME ONE牛排館，推出精品麵包融入西式料理的盛宴，包括冷前菜「托斯卡尼佐番茄橄欖佛卡夏」、湯品「奶油栗子濃湯」、和甜點「遺忘的甜薯麵包」等，套餐價1780元+10%起。

(中時 )