警察加薪通過了 基層員工卻怒轟蔡政府「詐騙集團」

2018年05月29日 20:56 中時電子報 莊楚雯

被基層老員警批是「假加薪、真減薪」，再幹第二個十年！(翻攝自 NPA署長室臉書)

立法院院會今天三讀通過「警察人員人事條例修正草案」，基層員警每月約可加薪1370元，第一年約有2萬8千人受惠，未來將澤被6萬6千位警消人員。早在4月20日臉書專頁「NPA署長室」就PO文《警察的525年功俸終於要成真》，感謝蔡總統、行政院賴院長、內政部葉部長對於提升基層警察俸點的大力支持！反引起員警們砲轟「政府是詐騙集團！」

「NPA署長室」在臉書寫道，「警察同仁時常身處在高度危險「生命交關的環境之中，為了能讓他們在更好的福利、薪資環境下執勤，目前正努力爭取基層同仁現在年功俸等級，從500原調整至525元。」

結果反被網友譙到翻、罵聲連連，認為這政策根本是「詐騙」！「退休當年以五年最高本俸再以往前推，從500變525，我們哪來的往後十年，根本沒用！反而對50歲的同仁更不好，被胡弄！」、「算清楚一個月加一仟，但因500升525，年功俸沒了，考績獎金少領一個月 ; 看到鬼啦 ! 明明就詐騙集團A我錢，那來加薪？」

還有員警細算出，這根本是在惡整500年功俸的人，「進階到525，每月多領1370元，等於ㄧ年領16440元，而原本年功俸一個月領75895，75895-16440=59455，少領了59455元，高層有沒有找精算師算一下，那來6萬多警消受惠！」

(中時電子報)