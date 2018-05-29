台灣隱藏優點感動香港人？竟甘願棄港也要來定居

2018年05月29日 21:04 中時電子報 林郁庭

有來自香港的網友自白，今年一月成為台灣的新住民，他比較香港與台灣環境之優劣，上網分享自己選擇定居台灣的原因，其中最打動他的一點是「臺灣人友善」。文章一出，讓許多台灣網友直呼「很久沒看到這麼正向的文章了」，不過也有人打趣問道，「台中的空污，你忍受得了嗎？」

一位來自香港的網友在論壇《MOBILE01》發文指出，他還住在香港時就多次來台灣旅遊，對台灣的自然、人文風景、美食、法治社會等都留下了深刻的印象，認為會是很不錯的宜居之地。

原PO指出，香港人職業素養高、守法意識強、有公德心，但人情觀念比較淡薄、低稅環境、醫療福利很好，但醫療資源不足、超高房價遠遠超出了許多香港人的承受能力是缺點。另外，香港每年冬天都有一兩段時間很冷，使得他想選擇適合的地點養老，他一開始考慮住高雄，而看到台中人口超越高雄的新聞後，也開始考慮台中。

經過考慮過後，原PO選擇在台中定居，住台4個月的感覺是冬天氣候暖和、且公車10公里以內免費，有許多公園和綠道，非常適合散步和運動，但美中不足的地方是空氣品質不太好。

原PO表示，台灣讓他最感動的是「人」，曾經有一次自己到台北問路，一位年輕人用手機地圖為他指路，當他繼續往目的地前進時年輕人竟然追上來，只是為了熱心告訴他走錯了，目的地應該在對面。還有一次他去麥當勞，一對夫婦主動挪移座位，只是為了讓他可以坐到不被陽光曬到的位置。對於評價台灣人情味，原PO直呼「感動，真的感動！謝謝你，臺灣人，你們讓世間充滿友愛！」

這位來自香港的新住民告白引發網友熱議，有人回覆「在這個充斥酸民的網路上，很久沒看這麼正向的心得文了」、「我認為在台灣走路駕車是一種修行」、「至少台灣餐廳服務生都比香港有禮貌多了」、「網路酸民多，但社會的市井小民都還算熱情的」

但也有人酸諷，「可以來南部讓你體驗一下什麼才是人情，隨便瞄小孩屁馬上就給你三字經看啥小，地上總是垃圾一堆，還有狗大便」、「台中的空污、機車橫行、工廠林立，沒有讓你很不習慣嗎？」、「一定是怕台灣人沒雅量會罵你，所以講了一些場面話」、「你在錯誤的時間到了台中～電廠火力全開後，台中的空汙就回不去了」。

(中時電子報)