聖馬丁學院管弦樂團音樂總監約夏貝爾 用《四季》表現心情

2018年05月29日 21:11 中時 趙靜瑜

從小提琴家、指揮家到音樂總監，美國小提琴家約夏貝爾總是不斷挑戰自我，今年他首度率領英國聖馬丁學院管弦樂團訪台，帶來韋瓦第《四季》小提琴協奏曲，用經典款待台灣樂迷。貝爾說，《四季》小提琴協奏曲對於每位小提琴家都有獨特的意義，「樂曲中的裝飾音總能給音樂家發揮的空間，這也是首非常個人化的樂作，可以聽見演奏家的心情。」

貝爾表示，「聖馬丁學院管絃樂團已經是一個60年有歷史的樂團，我接任這個音樂總監位置七年，還是很興奮，我希望用我的方式為樂團注入新的活力。」貝爾說，他是以小提琴家的角度來帶領這個樂團，「我是拿小提琴，不是拿指揮棒，我們用肢體與眼神傳遞訊息，團員也因此被激發了潛能，我們一起創造音樂。」

約夏‧貝爾1967年出生於美國，從小就是音樂神童，17歲就登上了紐約卡內基音樂廳演出，自此征服美國樂壇，至今每年音樂會演出超過200場以上。2011年起他接任英國知名室內樂團聖馬丁管絃樂團音樂總監，證明了約夏‧貝爾的音樂實力。

對於外界一直記得他當街頭藝人的那一段，貝爾顯得很靦腆，「那是我人生很短暫的四十五分鐘，沒想到被社群網站持續轉發，對我來說，有經驗就好了。」貝爾說，音樂家其實就是不斷地學然後成長，「所以很多音樂家可以到九十歲還是神采奕奕。」貝爾最近跟索尼音樂合作VR虛擬實境體驗計畫，戴上眼鏡宛如置身音樂會場景；他也嘗試與數位樂器合作，開發小提琴的各種音效可能，接下來呢？「我超愛美食，未來想開一家餐廳，跟大家分享新的吃東西的方法與體驗。」

現在演奏家已經很少會自己寫裝飾奏自己演出，貝爾說，「演奏家跟作曲家應該是一體兩面，我很喜歡的上一代音樂英雄包括海飛茲、克萊斯勒都是自己寫裝飾奏，不但可以讓自己更貼近音樂本身，也展現這位音樂家心之所想。」貝爾從二十歲就開始寫布拉姆斯《小提琴協奏曲》的裝飾奏並演出，「未來希望有一天我也可以成為一位作曲家。」

這次訪台，聖馬丁學院管弦樂團除了帶來《四季》，也將演出巴伯《弦樂慢板，作品11》以及柴可夫斯基《C大調弦樂小夜曲，作品48》。音樂會將於5月30日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時 )