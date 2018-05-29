北市女直播主遭情殺案 男友裁定收押

女直播主遭情殺案，凶嫌（左起二）裁決收押禁見。（陳志賢攝影）

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中時

台北市中山區28日晚間發生情殺命案，27歲男子廖晏霆以水果刀刺死擔任「17直播」直播主、邱姓前女友，廖男移送台北地檢署複訊後，，檢察官聲押禁見廖。台北地方法院29日晚間開庭，法官認為廖犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，裁准羈押廖男。

法官認為，廖經訊問後，否認殺人，但被害人身體受有後胸壁開放性傷口伴有穿刺入胸腔、左側後胸壁穿刺傷口伴有穿刺入胸腔、肩膀開放性傷口等多處穿刺傷，有馬偕醫院診斷證明書證明，依證人即被害人室友證稱，案發時廖有以右手拿刀、手肘架住被害人脖子等挾持被害人阻止被害人求救行為，由被害人傷勢部位及多寡並參照證人所述廖挾持被害人經過，顯見攜刀前往被害 人住處的廖男不是非臨時起意，而是對被害人具強烈攻擊意圖，有致被害人於死的意思，可認定廖涉犯殺人罪，犯嫌重大。

裁定理由指出，廖涉犯最輕判刑10年以上的殺人罪，若將來因該罪起訴及判刑，則未來量刑可能不輕，基於人性畏罪心理，難謂全無選擇逃亡以免身陷囹圄的可能，且廖在台灣並無房屋等資產，逃匿規避審判程序進行及刑罰可能性甚高，有相當理由認定有逃亡之虞。

綜合以上考量，可認定廖所為犯行，危害社會秩序甚鉅、對他人人身安危影響甚大，審酌目前偵辦案件進度、國家刑事司法權的有效行使、公共利益維護、被告人身自由私益及防禦權受限制程度，經斟酌比例原則，不能以具保或限制住居等手段替代羈押處分，有羈押必要，但沒有禁止接見通信必要。

(中時 )

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