馬東石再展大叔反差萌 《冠軍大叔》越壯作品越賣座

2018年05月29日 21:34 中時 李承陽

馬東石特別為戲再增重6公斤。（華映提供）

電影除了緊張的比賽，和家人間的暖心互動也很多。（華映提供）

韓國肌肉派演員馬東石平日不拍戲時，體重都維持在100公斤左右，為演出韓國熱血電影《冠軍大叔》，再特別增重了6公斤，為拍戲改變體重，更加強手臂肌肉的訓練，讓整體身型升級更有世界級選手的模樣。

馬東石早年在美國當健身教練的時候，身材並不如現在如此壯碩，但回到韓國進入電影圈發展，隨著他身形越來越壯，在作品中的存在感也越來越強，尤其在《屍速列車》後，更成為電影票房保証。

近來韓國大賣的電影幾乎都以「大叔」為主角，馬東石可說是掀起大銀幕大叔風潮的領軍人物，從5月以來，韓國上映的電影有馬東石的《冠軍大叔》，到柳海真的《摔角選手》，再到趙震雄及車勝元聯手的《信徒》，都是年齡40歲以上的資深演員擔任主角，均賣破百萬觀影人次，帥氣花美小鮮肉不再是票房靈藥。

導演金容完從籌備電影的第一刻就視馬東石為第一人選，電影中除了高度緊張感的比賽，家人間的暖心互動也是電影的一大要素，馬東石說：「這是一部既溫馨又搞笑、也會讓人感到心酸的家庭百態電影。雖是以腕力賽為題材的電影，也是同時擁有多種趣味的電影。」《冠軍大叔》6月15日在台上映。

(中時 )