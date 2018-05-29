2018年05月29日 21:24 中時電子報 江飛宇

數十年來，冥王星一直是相當神秘的小天體，我們對它的所知很少，一般猜測冥王星可能是海王星的「逃逸衛星」，此說也一直都列在天文教科書裡。不過2015年新視野號(New Horizons)訪問這個遙遠而冰冷的世界以後，我們對冥王星的了解突然增加了許多，也改變了天文學家對冥王星的觀點，現在新的說法是：冥王星可能是數十億個彗星的混合體。

大眾機械(popular mechanics)報導，美國西南研究所(Southwest Research)的科學家對研究冥王星的新視野號，和歐洲太空署(ESA)的彗星調查船羅塞塔號(Rosetta)的兩種資料相互比對，提出了關於了冥王星起源的獨特理論，根據這個假說，冥王星可能是在太陽系早期時代，幾十億顆冰冷的彗星融合而成。

羅賽塔號所拍攝的67P彗星，是個形狀非常不規則，密度不均的冰與灰塵混合物。(圖/ESA)

新視野號花十年的航行才抵達冥王星，那裡離我們48億公里遠；相對的，羅塞塔號探索了一顆名叫67P的彗星，這顆彗星離我們並不遠，在過去的幾年裡一直接近太陽。然而這2個相距甚遠的星體，卻有許多相似的構成，很可能本來就系出同源。

天文學家倫納德-古柏推測，在海王星之外有一群冰屑與碎岩石的物質，可以說是太陽系的用剩材料，包括冥王星、彗星都是這些物質所形成的，現在這個說法愈來愈得到證實。(圖/NASA)

研究人員一開始發現，冥王星和67P彗星的組成材料相當類似，都以水冰為主，在檢查了冥王星表面上的心形冰面(命名為「史普尼克高原」Sputnik Planum)，並將冰內的氮含量，與67P彗星的氮含量進行比較，具有高度的一致信，幾乎可以說冥王星就是一個巨大化的彗星，因此它很可能是十億個彗星碎塊的混合。

研究員克里斯多福．葛雷因( Christopher Glein)說，在冥王星的附近，還有一大群古柏帶天體(Kuiper belt)，目前已發現十幾個，它們很可能都是以類似的模式所形成的。

(中時電子報)