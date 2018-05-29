陸媒：德總理梅克爾在大陸受了震撼　回國就開AI 峰會

2018年05月29日 21:41 中時電子報 盧伯華

才剛剛由大陸訪問回到德國的梅克爾總理一回到國內後，德國專家與媒體紛紛就中國在科技領域的進步提出警告，梅克爾也因此立即召開會議，親自與德國科技和企業領域的頂尖專家商討對策。

《環球時報》引述德國《法蘭克福匯報》報導說，「電動車、人工智慧、高鐵、5G技術……德國在許多領域落後於中國。」才返國的梅克爾在大陸受到了震撼，馬不停蹄地預備在當地時間周二於總理府召開「人工智慧(AI)峰會」，與科技與企業領袖、專家商討對策。

德媒指出，中國讓梅克爾感受到「效率」和「速度」。深圳這個幾十年前的小漁村，如今已成為中國科技中心；柏林新機場10年了還沒建成，中國卻在短時間內就建起了十幾個新的特大城市；德國雖被稱為汽車王國，但在電動汽車領域卻被中國超越。大眾集團首席執行官蒂斯27日表示，中國是「一個致力於未來技術的令人難以置信的國家。」德國電視一台認為，「德國是創新之國，中國是世界工廠」這樣的時代已經一去不復返，未來德國在人工智能、電信基礎設施建設和生物科技等領域必須面對來自中國的競爭。

報導說，中國科技的迅猛發展給德國各界帶來前所未有的緊迫感。德國專家表示，AI技術將決定未來許多工業領域的發展，但研究結果顯示，德國目前在AI領域不僅落後於中美兩國，甚至不如芬蘭。德國智庫「新責任基金會」要求德國政府制定AI戰略，增加研究經費，給專業人才更多的薪水，以與中國競爭。該基金會首席執行官休曼稱：「現在已到德國政府制定AI戰略的最緊迫之時。」

據報導，本週二舉行的「AI峰會」將為德國AI技術的發展定調。德國政府前幾年每年投入大約6000萬歐元用於AI研究，今年將增加到1.51億歐元。此外，德國還努力在高鐵等中國處於領先位置的科技領域制定戰略。德媒稱，德中兩國間的科技競賽已經開始。

(中時電子報)