為了孫燕姿 陳芳語節目摔倒受傷

2018年05月29日 21:55 中時 蔡琛儀

陳芳語曾和偶像孫燕姿開心相見歡。（Sharp Music 提供）

陳芳語近日登上大陸競賽節目《創造101》廣受注目，擔任隊長的她日前帶領團員李紫婷、吳映香、劉德熙、陳語嫣演唱孫燕姿的歌曲〈逆光〉。根據節目組的規則，第二次公演曲目要通過接力跑的方式搶奪歌曲，身為最後一棒的陳芳語為了搶下〈逆光〉，卯足全力衝刺，過程中還不小心跌倒受傷，她笑說，｢因為這首歌很適合我們這組發揮，再加上燕姿姐姐是我的偶像，我來台灣學唱的第一首歌就是她的〈遇見〉，所以說什麼也要搶贏。」

〈遇見〉是陳芳語是學會的第一首中文歌，她表示：｢我跟媽媽都很喜歡燕姿姐姐，而且對於這首〈遇見〉很有感覺，我聽完歌後特別喜歡它的鋼琴旋律，所以決定開始練唱這首歌。」

她去年飛到武漢觀摩偶像李玟演唱會，沒想到竟在後台「遇見」前來擔任嘉賓的孫燕姿，她聽到陳芳語說自己學習的第一首歌是〈遇見〉時，大讚：｢有眼光！」孫燕姿更給陳芳語加油打氣，讓她直呼這次武漢行收穫滿滿。

透過節目，除了讓陳芳語大放異彩，人氣也跟著水漲船高，原本微博人數才兩萬多位粉絲的她，在節目播出後短短一個多月，粉絲瞬間爆增十倍衝到23萬，更常常登上微博熱搜榜的前十名，但她坦言：｢每天壓力都很大，得常常自我信心喊話，以前我宣洩壓力的方式就是狂運動然後放空，但現在因為場地關係不太方便運動，所以我就會一直跟自己聊天喃喃自語，跟自己對話。」

(中時 )