來自北海道 日本抒情歌姬MACO下月來台

日本抒情歌姬MACO演唱功力備受好評。（環球音樂提供）

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時報周刊
溫博鈞

北海道出身的日本抒情歌姬MACO自2014年出道第1年即獲日本金唱片大賞新人獎大放異彩，擁有精湛的抒情曲演唱實力而獲得年輕男女共鳴，除了自己的創作，也擅長將西洋歌曲填上日文歌詞，並以抒情曲風翻唱，翻唱作品包括泰勒絲、凱蒂佩芮、麥莉希拉、艾薇兒等歌手作品。

她的翻唱作品透過YouTube贏得大眾矚目，成為社群網路看好的新人歌手，因此在獨立廠牌發行迷你專輯《22》時，就以異軍突起之姿在日本iTunes綜合專輯榜打敗〈Let It Go〉拿下冠軍，又以日文翻唱泰勒絲的〈We Are Never Ever Getting Back Together〉獲得泰勒絲本人認證的日文版歌曲拿到一紙環球音樂的專輯合約。出道前也為亞莉安娜日本首次演唱會擔任暖場嘉賓，演唱功力備受好評。

她將於6月1日首次來台，和台灣樂迷見面外，並將擔任梁文音演唱會嘉賓，接著將在6月22日發行精選輯《BEST LOVE MACO》，專輯中除了出道以來的膾炙人口排行歌曲外，也收錄了日劇《東京傷情故事 SP 御茶水之戀》主題曲〈你的幸福〉，以及和「E-girls / Flower」成員鷲尾伶菜合唱的〈Dear My Friend〉，同時翻唱同鄉函館出身樂團「GLAY」的〈However〉等3首新歌，讓台灣樂迷們相當期待。

(時報周刊)

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