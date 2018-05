來自北海道 日本抒情歌姬MACO下月來台

2018年05月29日 22:02 時報周刊 溫博鈞

北海道出身的日本抒情歌姬MACO自2014年出道第1年即獲日本金唱片大賞新人獎大放異彩,擁有精湛的抒情曲演唱實力而獲得年輕男女共鳴,除了自己的創作,也擅長將西洋歌曲填上日文歌詞,並以抒情曲風翻唱,翻唱作品包括泰勒絲、凱蒂佩芮、麥莉希拉、艾薇兒等歌手作品。

她的翻唱作品透過YouTube贏得大眾矚目,成為社群網路看好的新人歌手,因此在獨立廠牌發行迷你專輯《22》時,就以異軍突起之姿在日本iTunes綜合專輯榜打敗〈Let It Go〉拿下冠軍,又以日文翻唱泰勒絲的〈We Are Never Ever Getting Back Together〉獲得泰勒絲本人認證的日文版歌曲拿到一紙環球音樂的專輯合約。出道前也為亞莉安娜日本首次演唱會擔任暖場嘉賓,演唱功力備受好評。

她將於6月1日首次來台,和台灣樂迷見面外,並將擔任梁文音演唱會嘉賓,接著將在6月22日發行精選輯《BEST LOVE MACO》,專輯中除了出道以來的膾炙人口排行歌曲外,也收錄了日劇《東京傷情故事 SP 御茶水之戀》主題曲〈你的幸福〉,以及和「E-girls / Flower」成員鷲尾伶菜合唱的〈Dear My Friend〉,同時翻唱同鄉函館出身樂團「GLAY」的〈However〉等3首新歌,讓台灣樂迷們相當期待。

(時報周刊)