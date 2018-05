2018年05月29日 22:14 中時 蔡琛儀

添翼如虎堂計畫力薦神秘樂團「Vast&Hazy」,加盟添翼發行第一張新專輯,開放預購隨即空降博客來、誠品通路暢銷冠軍,近日他們也宣布將在7月7日舉辦新專輯「I’m Not OK-but will be OK one day」專場演唱會,日前開放添翼會員優先購,秒殺完售;特別推出四人預售套票照顧學生樂迷,門票將於30日晚上九點全面啟售。

Vast&Hazy是由主唱大咖、吉他手易祺,一男一女組成的神秘雙人樂團,成軍7年,EP完售N次再版、LIVE專場一票難求,在獨立音樂圈默默造成一股炫風;近期擔任盧廣仲春季巡迴演出的開場嘉賓,現場演出震撼力十足,迅速累積大批樂迷支持,還有人在東京的樂迷都說已經買好機票要飛回來力挺。

Vast&Hazy「I’m Not OK-but will be OK one day」專場演唱會,30日晚上九點全面啟售,詳情請上添翼官網。

(中時 )