e化反毒 台南衛生局全國首創掃QR code檢測

透過手機掃描QR code即可測知是否有藥物濫用酗酒等狀況。(台南市衛生局提供)

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藥物濫用已成全球關注議題，台南市衛生局全國首創將「藥物濫用篩選量表(DAST-20)」、「簡式健康量表(BSRS-5)」、「酒精使用疾患確認檢測(AUDIT-10)」3種量表各以「反毒專區」、「心情溫度計園地」及「戒酒專區」設計QR code標章張貼社區藥局、診所及衛生所，透過手機掃描QR code即可測知是否有藥物濫用酗酒等狀況。

近年藥物濫用人口數有增加趨勢，不只是台灣，而是全世界都面臨的問題，依據聯合國毒品與犯罪辦公室（UNODC）發表2017World Drug Report，這1年來，全世界約2.55億人曾使用非法藥品，占全世界15-64歲總人口數5.3%，相當可觀，目前為止已有831種新興影響精神活性物質被檢出，需要全民一起重視的課題。

每年6月為全國反毒宣導月，台南市政府衛生局29日辦理「e化反毒顧健康」宣導，透過短劇模擬個案至社區藥局向藥師反映情緒困擾等問題，藥師推薦手機掃瞄QR code，進行檢測量表評估，並透過平台提供相關醫療資訊，進行後續醫療協助為活動揭開序幕。

這是國內第一個可提供社區醫、藥師人員為有用毒、藥物疑慮的患者、民眾經掃描QR CODE後，即可進入頁面填寫藥物濫用、飲酒檢測等篩選表，民眾填寫量表後，衛生局也會主動回饋施測者，提供轉介管道服務。

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(中時 )

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