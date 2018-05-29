香蕉、鳳梨量多價跌？ 農糧署：價格已上揚

2018年05月29日 22:27 中時 廖德修

鳳梨狀況和香蕉類似，也有量多價跌的現象。（圖／農委會提供）

傳聞鳳梨、香蕉等水果因盛產而價格慘跌，農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，香蕉是較特別農產品，採收後不能直接食用，還要催熟才能批發；目前香蕉產地價格最高每公斤6元，是夏季常見價位。而批發價10多元是因青蕉需分級及冷藏催熟，費用每公斤8至10元，批發價是反映成本。

鳳梨方面，農糧署表示，由於外銷量有所增加，產地價格已由每公斤10元上揚至15元。蘇茂祥並且呼籲外界了解實情，避免誤導消費者，甚至二次傷害農民。

農委會進一步解釋，農產品分級是合理反映品質與價格的交易模式，以香蕉為例，農民採收青香蕉送往集貨場，盤商會依品質進行分級及選別，且產地青香蕉採收後須先經冷藏，再依照市場需求再順序催熟黃化，最後才能到消費者手上。外傳香蕉每公斤跌至1元，但那是採收後未催熟的價格。

蘇茂祥說，產地的青香蕉品質概分2至3級，其中合格品佔比至少8成以上，次級品所佔比例低。農糧署早於5月中旬即函請地方政府公告加工，以減少次級品上市干擾價格。而在農產品價格接近監控價格前，即採行各項產銷調節措施，包括加強外銷、加工、企業團購及產地直銷等，以穩定農產品價格，請農民安心。

(中時 )