羨慕！連23槓後大樂透頭彩獎落彰化 一人獨得8億獎金

2018年05月29日 22:23 中時電子報 林毅 中時／ 洪凱音 、 鐘武達 、 謝瓊雲 中時／

溪湖鎮鑫昌彩券行29日深夜燃放鞭炮慶祝開出大樂透8億元頭彩。（謝瓊雲攝）

溪湖鎮長楊福建（右）向鑫晶彩券行老闆施水鑫道賀。（謝瓊雲攝）

史上第2高大樂透頭獎8億元今晚開獎了，終結23期最長的連槓紀錄！台灣彩券晚間公告，8億元大獎開在彰化縣溪湖鎮彰水路的「鑫昌商行」，由一名幸運兒獨得彩金。

台灣彩券表示，大樂透今天獎號11、14、20、26、37、41，特別號2，頭彩開在彰化縣溪湖鎮，8億元也是史上第二高的獨得彩金，史上獨得最高紀錄則是在2009年的6月9日，當時的幸運得主獨得9.37億元獎金。

扣除所得稅後，實拿金額大約落在6.4億元左右，可以確定得主將能人生大翻轉，以一年定存利率1.05%進行計算的話，這位幸運得主每年可領672萬元利息，是一般市井小民所望塵莫及的數字。

「鑫昌商行」施老闆表示，溪湖鎮從來沒開過上億元頭獎，現在真的開運了!而「鑫昌商行」就位在糖廠冰店附近，不論當地民眾或觀光客在炎炎夏日都喜歡來吃冰，施老闆說，明早準備放鞭炮慶祝，希望這次頭獎好運，讓過路遊客能沾沾喜氣。

施老闆透露，他經常祈求當地土地公、財神爺，希望開出頭獎，今年初真的開出今彩539頭獎，現在又開出8億元頭獎，直呼太幸運了！

根據台彩統計，自2014年第4屆公益彩券發行以來，大樂透已誕生109名幸運的頭彩得主；其中，彰化縣僅開出4次，這回是近4年半來財神爺第5度眷顧彰化縣的彩迷，開出大樂透頭彩，且彩金金額高達8億元。

(中時電子報)