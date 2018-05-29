史博威回來了！首戰撂倒富邦悍將摘勝

史博威回鍋首戰，擊敗富邦悍將摘勝。(中央社)

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中時電子報

Lamigo桃猿日前做出洋投調動，由去年威風八面的史博威取代道恩斯，史博威今(29日)於桃園棒球場本季初登板，對戰富邦悍將，雖然沒如過往催出上看150公里的火球，仍繳6局失3分優質先發，率猿隊6比4贏球，進帳本季第1勝。

史博威去年季後，告別猿隊加盟遊騎兵，但還沒開季就遭釋出，4月回鍋猿隊。史博威在二軍投了5場後，取代道恩斯上一軍，此役掛帥先發，比賽前段投得跌撞，第2到第4局連3個半局失分，5局起才回復穩定，讓富邦6上6下。

史博威用100球投完6局被打4安、失3分，另有3保送、2K。談到首戰的表現，他不甚滿意，「比賽前段控球不好，也有投保送，後段才找回狀況。」值得關注的是，去年球速頻催上150公里的他，這場比賽最快球速只投到146公里。

史博威球速下滑，猿隊總教練洪一中也有注意到，「史博威體力不錯，球也有威力，但球速感覺不快，整體表現跟去年相比，還沒到最好的狀態。」不過說到球速，史博威認為，身體狀況沒有異狀，投球時以解決打者為第一優先，沒有特別在意球速。

從遊騎兵再度回鍋猿隊，史博威說，能回來跟這些隊友們一起打球，既開心又期待，也很享受能回來打球的感覺。史博威出師告捷，按猿隊原本的計畫，有意讓他投1休4，不過，洪總賽後表示，得看史博威的恢復狀況而定，若不行，林樺慶也已經準備好。

(中時電子報)

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