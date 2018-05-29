申請不到經費 全台首座公墓公園化靠「他」壯大

2018年05月29日 22:38 中時 謝佳潾

全台首座公墓公園化的東角公園，因溫馨家園促進會理事長陳平洋（右）擔憂惡劣環境影響居民生活，突發奇想綠美化墳墓。（謝佳潾攝）

全台首座公墓公園化的東角公園，因溫馨家園促進會理事長陳平洋擔憂惡劣環境影響居民生活，突發奇想綠美化墳墓。（謝佳潾攝）

全台首座公墓公園化的東角公園，因溫馨家園促進會理事長陳平洋擔憂惡劣環境影響居民生活，突發奇想綠美化墳墓。（謝佳潾攝）

全台首座公墓公園化的東角公園，在10年前不僅是墓地、更是天然垃圾場，酒瓶、死雞遍地，溫馨家園促進會理事長陳平洋擔憂惡劣環境影響居民生活，便突發奇想綠美化墳墓，而起初雖因禁忌等問題被看衰，但現在隨時可見有人在墓旁樹下乘涼泡茶、搭吊床休息。

東角公園位在佳冬鄉東角公墓區，換言之，它是座被墳墓包圍的公園，但卻絲毫沒有陰森感，附近居民都說，「沒有公園前更可怕」。陳平洋指出，他從20多年前就帶志工打掃公墓環境，但怎麼都掃不乾淨，因多數人有亂丟垃圾在公墓的惡習，且不只是酒瓶等常見垃圾，竟還有貓狗雞等動物屍體。

多年後，他突發奇想「應該沒人會丟垃圾在美的地方」，2008年便先向公所認養墓地維護，接著在一小區墓地旁種植花卉，後來發現有花的地方真的沒再出現垃圾，便開始慢慢拓展「版圖」，3年後的綠美化成果不僅增至60多坪大，還正式掛牌成立東角公園。

時至今日，東角公園的美化綠地已近3分地，陳平洋還在努力建構中，他說，只要遇有墓主撿骨遷墓，他就多塊地可以整理美化，而附近民眾也就多個可休憩的地方。

他坦言，起初因民俗禁忌等問題，很多人笑他傻、甚至質疑他的做法，但他堅信「不會怕的永遠不會怕，而會怕的就是會怕，但也有可能就此不會怕了」。

他說強調，環境會改變人的心境、生活品質，所以早晨、傍晚都有很多民眾到此休憩，不僅是在地佳冬人，鄰近鄉鎮新埤、林邊的居民也會來，有人在樹下泡茶聊天、有人掛吊床乘涼休息，不僅毫無違和感還相當愜意。

東角公園目前還在壯大中，陳平洋靠著愚公移山的毅力，慢慢地把將遷葬的墳墓美化成公園綠地之一，然而，計畫卻一度因政府「給社區發展協會、不給地方社團」的政策導向而停滯，但幸好有地方資源資助，才得以持續進行。

陳平洋表示，東角公園是靠環境改造計畫的經費打造而成，而多年來促進會也在各項環保獎項上榜上有名，但2年前要再次申請相關經費時，卻被告知「政策有變動、多項計畫僅供社區發展協會申請」，而促進會即因是地方社團關係，無法再申請協助。

「我們只剩下社勞人幫忙了。」他說，因政策導向關係，促進會能取得的公部門協助，僅剩下屏檢提供的社勞人服務。他指出，人力的協助對促進會而言很重要，因為社區志工都高齡7、80歲，但經費也很重要，因凡事都要錢，若不是有地方人士資助，真的很難支撐下去。

他強調，他能理解社區發展協會需要優先申請補助，畢竟地方特性重，但不能就此通通排除，若遇上不做事的社區發展協會，是否整個社區就荒廢了？政府應依條件、計畫等來規畫。

(中時 )