LV早春秀頭排集滿天后宮 楊丞琳小露鎖骨好性感

LV早春大秀在品牌創意總監Nicolas Ghesquiere（中）操刀下，吸引（由左至右）Ruth Negga、珍妮佛康納莉、金獎影后艾瑪史東、席安娜米勒等強大紅毯等級陣容出席，眾星並於秀後合影。（LV提供）

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（由左至右）好萊塢女星珍妮佛康納莉、法國坎城影后蕾雅瑟杜和金獎影后艾瑪史東同於大秀頭排嘉賓。（LV提供）
金球獎影后伊莎貝雨蓓（左）與法國女演員Marina Fois。（LV提供）
已是第5次參加LV大秀的女星楊丞琳，以一襲品牌早秋褲裝現身，並小露鎖骨詮釋率性性感。（LV提供）
LV 2019早春大秀於南法的梅格基金會（The Foundation Maeght）之庭院中舉行，藝術家米羅（Joan Miro）等人的超現實雕塑，亦呼應系列中的個人主義。（LV提供）

身為法國代表品牌之一的LOUIS VUITTON（簡稱LV），辦起大秀也是架勢十足，日前品牌選於南法梅格基金會（The Foundation Maeght）中舉辦的早春系列發表中，即一次集滿奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）、金球獎影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Hupert）和曾獲金棕櫚獎的蕾雅瑟杜（Lea Seydoux），再加上女星裴斗娜、韓國男團EXO成員世勛等人，大秀頭排堪比頒獎禮紅毯等級。

台灣代表楊丞琳此回已是第5次觀賞LV大秀，她選穿品牌早秋系列褲裝現身，西裝外套小露鎖骨線條，率性中詮釋性感氣場。而經驗老到的她，也發揮看秀行家本領，私心把第一名獻給了這次2019早春系列，更在社群網站上留言寫到，「第5次看LV的秀這次是我最愛的一場。」

而接管品牌邁入第5年的女裝創意總監Nicolas Ghesquiere，這次選在由建築師Josep Lluis Sert所操刀的庭院內舉辦大秀，模特們穿上以Archlight運動鞋為雛型延伸出的長靴，穿梭於藝術家米羅（Joan Miro）和賈科梅蒂（Alberto Giacometti）的超現實作品中，誇張的80年代肩線與抓縐、荷葉邊交融，為這股近乎獵奇的視覺饗宴定調。

Nicolas在秀後接受外媒訪問時說到：「這場度假大秀對我來說是關於『反常』，是探討個人如何擁有自己的風格，並開啟一股改變風潮。」代表性的Damier格紋及Monogram印花，搭配透膚薄紗、綢緞睡袍及美國版《VOGUE》雜誌創意總監葛蕾絲柯丁頓（Grace Coddington）筆下討喜的插畫小貓，完整勾勒出本季個人主義十足的混搭風格。

(中時 )

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