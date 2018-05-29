郭雪芙澄清「他沒有來擋」自嘲：內褲掉下來回房說

2018年05月29日 22:42 中時 許雅淳

郭雪芙舉辦首張EP《LOVE樂芙》記者會。（粘耿豪攝）

郭雪芙舉辦首張EP《LOVE樂芙》記者會。（粘耿豪攝）

郭雪芙29日舉辦首張EP《LOVE樂芙》記者會，今年適逢出道10周年，她首次獨自出輯，表示心情很緊繃，「我只怕唱不好」，自認以前在女團Dream Girls時較輕鬆，大家可以一起分擔壓力。她昨預告將於7月發行《蛻變》寫真書，記者會上除了首播新歌〈I Love You〉MV外，搶先曝光寫真書的照片。

她在巴黎街頭拍攝寫真集照片時，遇上一位臉上畫老虎裝扮的小男孩，她主動搭訕小男孩，恰巧當天是男孩生日，他們在街頭一起唱著生日快樂歌。而將在6月30日迎來30歲生日的她，如今已單身多年，她透露目前只想把工作完成，並強調「我都一個人，不愛出門，認識不到別人」，她希望今年給自己一個假期，「我想去坐遊輪，從基隆坐到日本去玩。」

她憶起在巴黎還路過一間火腿店，帥氣的法國店員熱烈歡迎她去試吃，她笑說：「但我已經忘記他長怎樣，我只記得火腿。」她最後購買50歐元（約台幣1700元）火腿，她把火腿與香奈兒包包一起拿在手上，「這是火腿與香奈兒的相遇。」

而她被問及3月出席時尚活動，談到前團員李毓芬、宋米秦近況，下台時，卻被拍到疑似跟經紀人說：「他沒有來擋。」引發網友討論，她昨解釋真的是講衣服斷掉的事，當時經紀人也要她回想講的5個字，但她完全沒印象，看到影片後，直呼：「真的好像！」並透露以後發生什麼事都不要太慌張，打趣說：「就算內褲掉下來，還是回到房間再說。」

(中時 )