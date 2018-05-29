評》吳茂昆用1周時間拔管 卻賠上自己一生

2018年05月29日 22:59 中時電子報 林郁庭 、陳怡如 、陳怡如

教育部長吳茂昆頂著中研院士頭銜、諾貝爾物理獎提名的殊榮，接任教育部長，但從行政院4月16日宣布由他擔任教長那一刻起，吳茂昆溢領學校獎勵金、侵占東華大學專利、違法擔任大陸中科院顧問等爭議也隨之爆出，即使不論其拔管的適法性，吳茂昆41天的教長生涯都令其學術成就與地位蒙塵，甚至毀於一旦。

吳茂昆擔任教育部長，不僅創下在職時間最短的記錄，爭議之多也前所未見，4月16日行政院發言人徐國勇宣布由吳接任教育部長，但迥異於一般的人事發布，整場記者會幾乎成了吳茂昆的澄清大會，包括吳擔任東華大學校長期間溢領獎勵金，遭監察院認定有違失、需吐還172萬元，違法擔任大陸中科院顧問、赴大陸大學講學等都劍指吳茂昆。

之後吳又被立委爆料違法到美國開公司，並涉嫌侵占東華大學綬草專利，後來回台開公司，又安排自己的太太擔任董事，面對一天一爆的窘境，吳茂昆最常以「若有違法就下台」當擋箭牌，卻遲未提出有力的自清證據，甚至連累徐國勇也常要出面幫忙滅火。

吳茂昆擔任教長41天，除了一周內就駁回台灣大學的校長任命案，完成拔管的使命，最令國人印象深刻的就是這個教育部長的爭議特別多。至於吳是全球知名高溫超導體專家，享有中研院院士、美國國家科學研究院外籍院士、諾貝爾物理獎提名人的學術地位，都掩蓋不了吳茂昆有虧私德的問題，且更顯難堪。

41天的教長生涯，讓吳茂昆付出慘痛代價，但吳這些弊端並非教長任內發生，任命他的賴內閣難道事前完全不知情？從政院的人事發布記者會上，徐國勇對記者提問有備而來，也足證行政院早知吳茂昆問題很大，用這樣的人職掌教育部長名器，政院恐怕早已打定「用完即丟」的主意。

在政院的戰略目標裡，吳茂昆只是執行拔管的工具，但吳淪為政治打手已經夠難堪了，還賠上累積數十年的學術聲譽。

政治人物或許不在乎身後評價，但對終身投入科學研究的吳茂昆來說，自是期盼在高溫超導領域留名，但如今已可確定，除了學術成就外，弊端和醜聞也將永遠隨行。

(中時電子報)