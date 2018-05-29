羅小白拍攝美食節目 錄15小時直呼「有點痛苦」

2018年05月29日 23:19 中時 許雅淳

羅小白、鍾舒祺一同在香港大啖美食。（上行娛樂 × LUVE提供）

男粉絲當場單膝下跪向羅小白示愛。（上行娛樂 × LUVE提供）

羅小白4月底赴香港拍攝影音APP「LUVE」全新節目《貪玩年代》，特地找來香港藝人好友鍾舒祺（sukie）當導遊。2人走上香港街頭，不但介紹必逛景點，還尋找道地的美食，羅小白也以街頭藝人的身分和香港專業鼓手老師進行音樂交流，三鼓合奏歌神張學友的經典歌曲〈頭髮亂了〉。

講到好友鍾舒祺，羅小白笑說：「以前看《超級偶像》的時候就很欣賞她，這次拍節目能邀請到她，真的很開心！」這次鍾舒祺除了和羅小白一起主持《貪玩年代》外，還兼任整趟拍攝的行程企劃，2人一搭一唱激盪出許多火花。

這次為了拍攝工作，羅小白每天工作長達15個小時，從天亮拍到天黑，好不容易等到了吃晚餐的時刻，又為了要讓攝影大哥捕捉滿桌美食的畫面，只能餓著肚子在一旁痴痴地等待，等到最後食物都涼了，讓羅小白坦言：「有點痛苦。」《貪玩年代》從5月21日開始，每週一在「LUVE」播出全新內容。

此外，羅小白在23日歡慶24歲生日舉辦生日會，邀請粉絲和她一起零距離同樂。羅小白為此特地搬出壓箱寶PS4、各式桌遊、Switch、2台大螢幕電視機、投影機，將咖啡廳布置成遊戲間，她得意地說：「這些電動玩具都是我自己的喔，沒有跟別人借！」除了有日本粉絲特地來台參加生日會外，還有男粉絲當場單膝下跪，送上鮮花示愛。

(中時 )