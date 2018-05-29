羅小白拍攝美食節目 錄15小時直呼「有點痛苦」

羅小白赴香港拍攝影音APP「LUVE」全新節目《貪玩年代》。（上行娛樂 × LUVE提供）

友善列印
中時
羅小白、鍾舒祺一同在香港大啖美食。（上行娛樂 × LUVE提供）
男粉絲當場單膝下跪向羅小白示愛。（上行娛樂 × LUVE提供）

羅小白4月底赴香港拍攝影音APP「LUVE」全新節目《貪玩年代》，特地找來香港藝人好友鍾舒祺（sukie）當導遊。2人走上香港街頭，不但介紹必逛景點，還尋找道地的美食，羅小白也以街頭藝人的身分和香港專業鼓手老師進行音樂交流，三鼓合奏歌神張學友的經典歌曲〈頭髮亂了〉。

講到好友鍾舒祺，羅小白笑說：「以前看《超級偶像》的時候就很欣賞她，這次拍節目能邀請到她，真的很開心！」這次鍾舒祺除了和羅小白一起主持《貪玩年代》外，還兼任整趟拍攝的行程企劃，2人一搭一唱激盪出許多火花。

這次為了拍攝工作，羅小白每天工作長達15個小時，從天亮拍到天黑，好不容易等到了吃晚餐的時刻，又為了要讓攝影大哥捕捉滿桌美食的畫面，只能餓著肚子在一旁痴痴地等待，等到最後食物都涼了，讓羅小白坦言：「有點痛苦。」《貪玩年代》從5月21日開始，每週一在「LUVE」播出全新內容。

此外，羅小白在23日歡慶24歲生日舉辦生日會，邀請粉絲和她一起零距離同樂。羅小白為此特地搬出壓箱寶PS4、各式桌遊、Switch、2台大螢幕電視機、投影機，將咖啡廳布置成遊戲間，她得意地說：「這些電動玩具都是我自己的喔，沒有跟別人借！」除了有日本粉絲特地來台參加生日會外，還有男粉絲當場單膝下跪，送上鮮花示愛。

(中時 )

刺激好友4月瘦15公斤 孫儷秘訣大… 女神卡卡不瘋了？ 拿20萬名牌包…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。