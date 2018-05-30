文化快遞》2018第5屆X-site計畫《OO》：擬人化的想像夢境飄遊

2018年05月30日 09:00 中時電子報 文／臺北市立美術館 圖／大林工作室

《OO》夜晚示意圖。

第5屆「X-site計畫」團隊成員─塗家伶（左）、林佩蓉（右）。

《OO》意指為何？如何解譯這個屬於「X-site計畫」的特殊符碼？臺北市立美術館（以下簡稱北美館）的2018第5屆「X-site計畫」延續去年計畫命題「關於工務所的行動研究（In Progress）」，回應北美館此刻正在進行的硬體修繕議題。策畫團隊「大林工作室」從「工務所」與北美館休眠的狀態為發想主軸，創造出一個變幻的夢境；以擬人化的想像，設計3個名為「Bob,Stuart,Kevin」的泡泡裝置，拼貼組構日常的鷹架、浪板，構築介於潛意識與真實的夢境，回應北美館更新工程「工務所」的思考。透過實驗及探索，表現對於北美館更新工程「工務所」協作、功能性與過程性的思考，並提出工程美學的辯論。

《OO》的如幻似夢情境

本屆X-site共計收到36件作品投件，評選團由王俊傑、邱文傑、林平、張基義、漆志剛、蕭有志、蘇嘉瑩（依姓名筆劃排序）等7位建築學界及北美館專業人士組成，分作兩階段進行評選。第一階段以企畫書審查方式，選出7組團隊進入第二階段複選，複選則以簡報與問答方式進行，最終由林佩蓉、塗家伶所組成的「大林工作室」計畫《OO》，在眾多精采提案中脫穎而出。

首獎「大林工作室」今年提出的作品《OO》，是從主題「工務所」與北美館休眠的狀態中所變幻出來的夢境。《OO》選取我們熟悉的元素，如：鷹架、浪板、泡泡機械裝置、燈光等，透過不熟悉的並置、拼貼與轉化等組構，動態回應氣流、感知與光的顏色，以擬人／機器人的想像，讓「Bob,Stuart,Kevin」這3個感應風或機械控制的裝置，吹出巨大而漂浮、尺寸形狀各異的泡泡，以幽默的方式與觀者互動，並隨著光影的變化形成夢的樣子，框出介於潛意識與真實，北美館整修與工務所之間，其似曾相識卻又極為陌生的有趣經驗。

建築界的創作平臺

「X-site計畫」以北美館戶外廣場為基地，從「建築」尋找其他多元語意或美學的可能性，結合建築與事件（Event）所形構的體驗式空間，激發大眾對於所處環境的重新感知和關注，得以分享集體的情感和記憶。自2014年起公開徵件，投件團隊大致分為新興建築／設計事務所或公司，或是結合不同領域職人的臨時性團隊，包含：建築設計、室內裝修、結構工程、材料實驗、新媒體與互動裝置設計、視覺藝術創作、燈光設計、劇場設計、景觀設計、藝術策展、古蹟修復等，或見學校師生以工作坊方式參與提案。「X-site計畫」透過4年來許多優秀建築實驗創作的實作展現，已成功凝聚青年建築創作者的目光，成為臺灣當代重要的建築創作實驗平臺。

「2018第5屆X-site計畫：《OO》─工務所的行動研究」於6月2日至7月29日於北美館戶外廣場展出，在開幕及展覽期間，更特別邀請藝術家許生翰與李律演出《白在空氣中蔓延（White Resting in the Air）》，帶著舞踏（Butoh）與佛朗明哥的身體美學背景，邀請觀眾一同體驗更親密自由的展演模式；展覽期間之週末，推出系列推廣活動，包括：由「方式馬戲」推出的《OOUPS》、「為君藝造」監製的《8─八代人的科幻廣播劇》等，歡迎民眾踴躍參與，詳情請上北美館官網查詢。

2018第5屆X-site計畫：《OO》─工務所的行動研究

時間│6/2～7/29，週二至週日9:30～17:30，週六至20:30

開幕演出│6/2（六）18:30

地點│臺北市立美術館戶外廣場（臺北市中山區中山北路三段181號）

票價│免費

電話│02-2595-7656

網址│www.tfam.museum

(中時電子報)