人妻偕小王激戰摩鐵 綠巾男隔牆蒐證悶整夜

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

南部地區一名已婚男子，發現自己的妻子與其他男人在外有姦情，有次跟蹤老婆到摩鐵「啪啪」，還租下「砲房」兩側的房間，找來朋友「入住」蒐證，綠巾男按奈心中的悲情，整整聽了隔壁房不斷傳來自己老婆和別人翻雲覆雨的「哀嚎」，終於在天亮後，趁這對男女下樓吃完早餐要進房時，衝入房間「抓姦成雙」，但是妻子矢口否認有發生「性行為」，男方也辯稱開房是在談「投資糾紛」的事，此時，妻子紅杏出牆的丈夫再也忍不住怒火，一狀告進警局，

檢警調查，被告婦人和她的男同事男住進一家汽車旅館，據報案人說，於凌晨1時許至上午9時期間，他們二人在房間內激戰不停，他與朋友各租了該汽車旅館兩側的房，在隔壁有聽到被告兩人在房間做愛的激烈嘶吼聲音，當時他怒火中燒，但是為了一舉抓姦成功，他都忍了下來。

不過庭訊時，被告婦人否認和男同事發生性行為，她辯稱，和同事因為處理與其他人的投資糾紛，當晚才投宿汽車旅館，但她身上沒錢才和呂同住同一間，並應對方要求幫忙打手槍，且發出呻吟聲。同時被告的男同事也否認兩人有「性交」，他說，只是看完A片後，慾火難耐，要求邱幫他打手槍而已。

法院審理這起「家庭糾紛」案，認為被告兩人同宿的房間床單發現有混合兩人DNA的不明液體沾黏漬跡，且若像被告所說並未發生性行為，邱僅應呂要求幫打手槍，並因而配合發出性行為叫聲，實有違一般經驗法則，所辯有違常理，難予採信，因此刑事部分，邱女被判4月徒刑、呂男被判3月確定，都可易科罰金。民事則判兩人需賠50萬元精神撫慰金。

(中時電子報)

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