為一個管爺賠掉兩個教長 蔡詩萍：小英成了「掰咖總統」

為了一個管中閔，民進黨短短幾個月賠掉了兩個教育部長 (圖／本報資料照)

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中時電子報

教育部長吳茂昆41天就倉皇下台，創下台灣史上最短命部長紀錄。對此知名作家蔡詩萍就在臉書撰文「拔管砍倒兩位教育部長，蔡英文妳真的要跛腳了」。

蔡詩萍說，他很早就斷言，「拔管」必會壓垮蔡英文政府，讓民進黨執政滿頭包。蔡詩萍說，在這件事上，蔡英文賠上了干預大學自主，完全執政變成「完全顢頇」的惡名。

蔡詩萍表示，教育部原本有兩次機會可以踩煞車止血，一次是潘文忠還在任時，台大臨時校務會議表示支持校長遴委會決議，結果教育部不接受，潘部長自己先下台。第二次是吳茂昆上台後，駁回了管中閔的當選資格，沒想到台大校長遴委會堅不從命，讓教育部吃閉門羹，這時吳茂昆原本可以順勢推舟，結果再次錯失良機，結果就是自己成了史上最短命的教育部長，不僅自己身敗名裂，民進黨政府更是灰頭土臉。

不過蔡詩萍也說，吳茂昆下台決不是因為「完成階段性任務」，這樣不但證實了他根本沒有部長能力，而是對付管中閔專用的「劊子手」，而且迄今拔管也不算完成，畢竟台大依舊維持抗命，堅持管中閔是合法當選人，搞得民進黨進退兩難。

蔡詩萍說，一場台大校長選舉，竟然讓民進黨賠上兩個教育部長，而且還不是因為在野黨，是蔡英文自己團隊在意識形態下作繭自縛的結果。

蔡詩萍推測說，拔管事件應該到此為止了，他猜測賴清德應該是看到了麻煩，預測如果風暴繼續延燒，最後會難以收拾，所以需要斷臂止血，畢竟民進黨連續折損兩位部長，如果還要再找第三個人繼續「拔管」，這樣的政治智慧也未免太糟糕，所以他合理推斷這位新任教育部長是來收拾殘局的。

蔡詩萍表示，若以上推測成真，證明賴清德還是比較務實，能夠判斷情勢的，而蔡英文不用等到連任，就已經註定是「跛腳總統」，畢竟在這個事件上，完全證明了她的無能與政治風險管控能力實在太差勁。

(中時電子報)

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