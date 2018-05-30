路透：第3輪貿易談判 美將促陸取消禽類進口禁令

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路透通訊社29日獨家引述3名知悉情況的消息人士稱，美國將在第3輪貿易談判中，推動陸方取消對美國禽類產品的進口禁令，盯上大陸這個規模達6億美元的潛在市場。

美國農業部副部長麥金尼本周將隨商務部長羅斯率領的貿易代表團到訪北京，消息人士稱，上述事宜與基改作物市場准入，將成為談判中的優先事務。

據法廣中文網引述報導，大陸目前每年從其它國家進口大約10億美元的禽類產品，而且占了全球雞爪貿易的絕大部分。

華府希望北京結束在禽流感爆發後於2015年1月對美國產品實施的禁令。美國禽類產業相信，禁令解除之後，可以很快重新抗衡巴西等競爭對手。

路透引據一名消息人士表示，在華府希望解決的提高市場准入和增加農產品銷售這許多問題中，禽類是「最重要的項目之一」。

28日適逢公共假期，美國農業部當天並沒有回覆路透置評請求。大陸海關總署和大陸農業農村部也都未回覆通過傳真發送的置評請求。

另外，28日路透芝加哥消息曾說，交易商表示，想要繼續購買美國高粱的大陸國內糧商發現高粱供應吃緊。這是因為大陸政府先前對原產自美國的高粱展開反傾銷調查，導致高粱的全球最大買家與最大賣家之間的交易陷入停滯。

據這些交易商表示，自5月17日大陸終止對美國高粱的調查以來，大陸進口商一直希望美國交易員核實價格和可供應量；但他們很多本來要出口到大陸的高粱，已在陸美貿易爭端中賣給了其他國家，以及美國乙醇生產商。

大陸政府4月對進口自美國的高粱徵收高額保證金，從而提高了買家的成本，並導致指標價格下滑。目前供應下降，顯示陸美兩國之間的貿易糾紛，使想要購買美國高粱作為飼料和釀酒原料的大陸企業面臨挑戰。

(中時 )

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