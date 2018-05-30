BL神劇《大叔的愛》狂吸35倍追劇用戶

2018年05月30日 00:09 時報周刊 溫博鈞

（愛奇藝台灣站提供）

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愛奇藝台灣站搶攻日劇市場繳出漂亮成績單，日本BL神劇《大叔的愛》男男純愛引起廣大迴響，原設定為小品劇，該劇卻在愛奇藝台灣站開出用戶成長率高達35倍的好成績，媲美同期熱播台劇《高塔公主》，其中以19到30歲小資女占比最高，節目付費用戶激增攀升至全站前5名，成為愛奇藝台灣站春季戲劇大黑馬。

本劇26日於日本播出最新一集後，登上日本Yahoo關鍵字熱搜，以及推特趨勢全球第一，熱度甚至高過UCL歐盟足球賽！《大叔的愛》不只宣傳手法活潑、直男被「掰彎」話題吸睛，劇情走向和畫面設計都既歡樂又富含小巧思，惡搞元素和動人劇情互相加乘，每集更新更是好評爆棚。

2018年正式連續劇版《大叔的愛》，部長黑澤武藏（吉田鋼太郎 飾）在偶然之下被部屬春田創一（田中圭 飾）套上「灰姑娘的皮鞋」，種下了愛情的種子，偷拍、準備愛心便當、與妻子坦承出櫃，各種誇張的追愛手法惹得觀眾爆笑，尤其被春田拒絕時崩潰的嘶吼更被譽為此劇「名場面」之一。

此外，有不少觀眾發現部長告白時後方的光影全成了愛心，然而在被拒絕時全變成了心碎及眼淚的圖形，大讚：「畫面設計細節好可愛」、「小巧思太讚！」少女心炸裂的部長舉止逗趣，讓不少網友成為「部長派」，支持部長勇敢追愛。

《大叔的愛》除了可愛逗趣的「部長派」，還有支持高顏值暖男的「牧春派」。身為春田創一同事兼室友的牧凌太（林遣都 飾），在朝夕相處之下愛上了春田，第一集就衝進浴室向春田告白：「我知道你喜歡巨乳，但巨根就不行嗎？」高恥度台詞引發網友熱烈討論。

心思細膩的小牧，就算被春田無心的言語傷害也是憋在心裡，就算喜歡上直男春田，依舊把對方的幸福擺在第一，惹人疼的個性加上充滿浪漫偶像劇感的畫面設計，小牧和春田之間的曖昧火花吸引了大批擁戴「牧春派」的粉絲，希望兩人最終能克服一切、修成正果。

《大叔的愛》原在第五集大灑糖，春田不但決定和小牧在一起，更向大家公開他們的關係，「公開出櫃」激起網路上一片叫好，沒想到最新一集劇情開虐，小牧得知春田青梅竹馬要告白，春田媽媽無意間向小牧透漏支持兒子和千鶴在一起，逼得小牧忍痛提分手，春田痛哭不願分手也讓網友淚崩表示「感覺得到春田有多喜歡牧啊！」

沒想到劇情跳到一年後，春田居然和部長同居，最終回預告更看到部長向春田求婚讓網友震驚，部長IG也湧入不少支持與反對的留言，究竟春田最後會選擇部長還是小牧，劇情最終走向完全無法預測，愛奇藝台灣站也大玩結局預測投票活動，迎接該劇最後高潮，《大叔的愛》最終回6月4日周一晚間8點於愛奇藝台灣站全網獨播。

(時報周刊)