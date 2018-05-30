檢察官說法》惡鄰樓梯間潑廚餘 她則告他噪音擾鄰 這怎麼解？

2018年05月30日 00:11 中時電子報 吳佩珊 台灣人權司法促進協會、編輯

居住在高雄的韓姓男子2年前因樓下翁姓女子潑廚餘、丟垃圾，甚至揚言殺死全家，雙方多次對簿公堂，韓男一家4口因此連夜搬家，事後向翁女求償150萬元，翁女則說是因韓男家庭屢次製造噪音才報警，但卻提不出具體事證，高雄地院審酌後判賠8萬元，可上訴。惡鄰居是民眾最怕遇到的生活難題，要怎麼維護自己權益，又不干擾到鄰居日常生活起居的事實，看看律師怎麼說。

一 、室內裝潢法律問題

在以往房子裝修，尤其是公寓改裝成套房，依照建築法相關法令規定，5樓以下非供公眾使用的建築物室內裝修，是不必申請許可的。而6層樓以上的集合住宅因為逃生動線較為複雜，公共安全的危險度較高，因此被歸類為「供公眾使用」建築物的範圍之一，所以，以往6樓以上的大樓住戶如果要變更原有的室內格局，包括分間牆及天花板，不管是敲除或是增加，都必須委託開業建築師針對建築物使用材料加以檢討、申請室內裝修執照並簽證負責，以確保整棟大樓的公共安全。

但近年有愈來愈多的5樓以下公寓改建成套房出租的案例，為了避免改裝的公寓有損害公共安全的情形，在96年2月26日內政部就建築法第77條之2第1項、第2項規定作成相關解釋，認為指定非供公眾使用建築物之集合住宅及辦公室等，除建築物地面層至最上層屬同一所有權人外，其任一戶有下列情形之一者，應申請建築物室內裝修審查許可：

1、增設廁所或浴室。

2、增設兩間以上之居室造成隔間牆之變更。

換言之，5樓以下公寓除整棟建築物都是同一所有權人者外，只要裝修時有增設廁所或浴室、或增設兩間以上之居室造成隔間牆之變更，都必須向縣市政府建管處提出申請。而擅自變更一經檢舉就開罰，在民眾提出申請時，也須依建築物室內裝修管理辦法規定，委請建築師或已向主管機關立案的室內裝修業者提出室內裝修申請，千萬別以為自己找熟識的裝潢師傅就可以自行變更格局。如沒有建築師、土木技師或結構技師等專業技師的確認下，就擅自為以上內容之裝潢，因有可能破壞原本經過精密計算的建築物結構系統及耐震強度。因此，隨意變更不僅威脅民眾的生命財產安全，意外發生時可能還要負起刑責。同時，室內裝修還必須符合法令規定，包括：1、裝修材料應合於建築技術規則之規定。2、不得妨害或破壞防火避難設施、消防設備、防火區劃及主要構造。3、不得妨害或破壞保護民眾隱私權設施。

所以，如果事前未申請，裝修後應趕快補辦申請，以取得主管機關核發的許可證明，否則，一旦有別人檢舉時，依建築法第95條之1就會被處以6萬元以上30萬元以下的罰鍰，必要時主管機關更得強制拆除其室內裝修違規部分。

二、潑廚餘等法律問題

如確有潑灑廚餘此等事實，警察機關自得依社會秩序維護法第90條：「有左列各款行為之一者，處新臺幣三千元以下罰鍰或申誡：一、污損他人之住宅題誌、店舖招牌或其他正當之告白或標誌者。二、未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者。」之規定，處新臺幣三千元以下罰鍰或申誡。另外如果該等行為客觀上有證據可認為係為加害他人生命、身體、自由、名譽、財產之行為，又令其他住戶心生畏懼時，亦有可能構成刑法第305條恐嚇罪嫌。

同時，潑灑廚餘亦有可能違反廢棄物清理法，按廢棄物清理法第27條第1款、第 2款規定：「一、在指定清除地區內嚴禁有下列行為：一、隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物；在指定清除地區內嚴禁有下列行為：......二、污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物。」第50條 第 3款規定：「有下列情形之一者，處新臺幣一千二百元以上六千元以下罰鍰。......三、為第二十七條各款行為之一。」因此在樓梯間潑灑廚餘亦有可能因此違反廢棄物清理法而遭環保局開罰。所以，要建議民眾在處理相鄰關係糾紛時，還是應該儘量以和為貴，能互相體諒多加溝通，且莫一時衝動，而因此干犯法律就得不償失了。

（本文由協會會員基隆地檢署檢察官劉彥君提供）

(中時電子報)