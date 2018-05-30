Su-57最佳戰友！K-77飛彈可自導＋被動干擾敵機

俄羅斯K-77飛彈是在R-77中程飛彈的基礎上進行改製。圖為R-77空對空飛彈。(圖/Wiki Media)

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中時電子報

美國媒體報導俄羅斯Su-57戰機即將配備一種和它本身一樣危險的武器：K-77飛彈。軍事專家甚至認為，這枚號稱「最佳飛彈」的K-77，搭配它的最佳戰友Su-57戰機，可能改變俄羅斯空戰的遊戲規則！

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美國《軍事觀察雜誌》(Military Watch)網站報導指出，決定一架戰鬥機效能的最關鍵因素之一，就是它能夠部署多複雜的空對空飛彈。因為好的飛彈，能夠讓戰鬥機成為空戰中的優勢角色。

今年，俄羅斯空軍打算讓第5代戰機Su-57正式服役，並且以該架戰機取代Su-35，成為空對空攻擊的主力戰機。

報導稱，Su-57目前已經研製出一種新的、高精準度的遠程空對空飛彈K-77，這將使它在對戰敵機時，佔有很大優勢。

K-77的射程達193公里，它雖然不是俄羅斯最長距離的空對空飛彈，但是它在很多方面都是最複雜的。K-77結合了遠距離和準確性，可以瞄準極遠範圍內的小型、靈活目標。

因為，K-77搜索目標的方式相當與眾不同。它配備了精密的雷達系統「有源相控陣天線(APAA)」，這是它搜索能力具備相當準確性的關鍵。透過這個有效鎖定攻擊目標的能力，它能夠防止敵機逃避攻擊，因此它很可能成為目前世界上對付敵軍戰機最強大的空對空飛彈！

也就是說，K-77彈頭部分的天線陣可以蒐集、處理和整合訊息，讓飛彈保持高穩定性。然而，一旦目標離開了自導彈頭的視線，擺脫自動追蹤以後，彈頭就會根據自導時傳送的訊息、數據，進行二次搜索。因此，整個獵捕期間，飛彈裝備的軟體會自行計算目標軌道。如果飛彈防禦系統遭到干擾，K-77的自導彈頭就會轉變成被動模式，開始搜索干擾源，相當智慧。

更重要的是，K-77飛彈預計在今年年底投入使用。但是截至目前為止，沒有任何競爭對手表示，自己的飛彈已經開發出類似的技術。

(中時電子報)

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文章來源：The Su-57 is Only as Dangerous as its Best Missile; Why the K-77 Will be a Game Changer for the Russian Air Force

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