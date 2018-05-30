京站年中慶衝世足 首與honestbee合作推百貨餐飲外送優惠

2018年05月30日 00:35 中時 石欣蒨

京站的IPSA美膚微整冰點組，原價3350元，特價2710元。（京站提供）

京站的DESENO酷比II 28吋行李箱，原價5180元，特價4380元。（京站提供）

京站年中慶即將於6月1日至24日展開，今年推出Q卡卡友持本人Q卡於全館服飾鞋包櫃位當日累滿消費3000元，即贈300元商品禮券、指定櫃位單筆滿5000贈500等優惠，而憑本人Q卡及當日消費滿999元發票，即可憑證兌換限量Qsquare X EDWIN聯名牛仔提袋。

另外今年還有推出每逢周三享全館點數狂飆3倍送，持Q卡於全館單筆消費滿百元即可集3點，另外6月16日至18日的端午連假，特別加碼持Q卡於當日單筆消費滿5000元即可抽最高100點Q點，刺激3天連假的業績新高，預計今年全檔24天可達3.9億元的目標、2%的成長。

而適逢下個月開始的世足賽，京站也推各式相關活動，除了球衣特價以外，還有6月16日至17日的足撞球活動、6月23日至24日的黃金右腳挑戰賽，重頭戲當然少不了7月5日至15日決賽期間，卡友持Q卡及京站單筆滿500元之發票，即可參加世足賽冠軍預測活動，有機會獲得VIVO手機、百威世足限定背包等商品。

京站今年更首度與網路美食外送平台honestbee合作，推出「QQ飛食」的美食外送服務，現在想吃京站內的食物可以懶懶不出門，只要在honestbee上下單，即有專人為你送到府上，6月底前首購滿499元即享現抵300元優惠，預計會帶動6月的餐飲，可達800到千萬在外送上的額外營收增長，未來也不排除吃的商品以外，還有機會增加別的宅配到府服務。

(中時 )