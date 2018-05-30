姚文智「起風了」一語成讖 雪崩式危機開始了

2018年05月30日 00:34 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

民進黨選對會28日建議徵召立委姚文智參選台北市長，年底將出現藍白綠大戰。姚文智以「丞相，起風了」，意指自己的選勢開始變好。資深媒體人黃暐瀚指出，姚文智說這句話的時候，到底知不知道，最後這風，把丞相燒得全軍潰敗，幾乎命喪華容道？姚文智一語成讖，教育部長吳茂昆隔日便請職，接下來，民進黨肥貓、呆官挫列等下台一鞠躬。

教育部長吳茂昆昨天請辭獲准，任期41天，成為史上任期最短的教育部長。他除「拔管」爭議外，還有大陸講學、佔用專利等紛爭。不過，有人指出，吳茂昆閃退問題的癥結，是跟最新選情有關。綠營可能在自己民調發現，六都市長選情，恐將出現雪崩式的危機，必須除掉所有一切不利因素，才斷然讓吳茂昆離開教育部長一職。

民進黨中央執政不力、邦交國又頻頻斷交，在這種內外交迫下，民進黨如何止血？除先斬吳茂昆，外交部長吳釗燮、台北農產公司總經理吳音寧均被點名可能是壓垮年度選情禍因。吳釗燮曾數度公開宣稱，現有邦交國情況都沒問題。毫無查覺24日布吉納法索斷交，讓蔡總統還透過臉書直播拍賣玉荷包荔枝，曝露政府全然不知大事不妙。台北農產公司總經理吳音寧「高年薪實習生」貽笑大方，還敢開記者會，反批他人小題大作。這些人物在民進黨選情雪崩壓力下，必須考慮自行了斷下台，免得日後敗選算總帳，醜態百出。

(中時電子報)