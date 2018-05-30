蔡政府親美抗中 卜睿哲：川普可能將台灣視為談判籌碼

2018年05月30日 03:16 中時電子報 高德順

繼台灣旅行法後，美國參眾兩院的軍事委員會日前先後通過各自版本的《2019財政年度國防授權法》，內容均要求提升台灣防衛能力，鼓勵美台高層軍事交流。蔡政府堅持「親美抗中」路線，美台關係表面上似有增強，不過，美國台海問題專家卜睿哲日前公開批評，川普政府對台政策混亂。他並坦承，川普有可能將台灣視為華府與北京談判的籌碼。

根據中評社，前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）表示，1979年以來，歷屆美國政府都遵循台灣關係法，但每屆政府以自己的方式制定政策，川普政府也不例外，有三件事正在發生：首先，川普政府的政策實際上是三個不同的、相互衝突傾向的組合；第二，美方政策的矛盾既反映了概念上的混亂，也反映了政策制定和實施的嚴重障礙；第三，模式化的美國政策削弱了台灣應對來自北京持續壓力的能力。

卜睿哲分析，川普對台政策有三種傾向。

第一種傾向，是將台灣視為美中大國競爭的戰略資產。美國國防部、國務院和國會中台灣的支持者，支持美國應該在各方面加強與台灣的關係，並幫助抵抗北京的壓力。

第二種傾向，是完全聚焦於美台經濟關係上，其中包括美牛、美豬議題。此外，同樣值得注意的是，台商在中國大陸多有業務，如果中美之間真的發生貿易戰，台商就會遭殃。

第三種政策傾向是，將台灣視為與中國大陸關係的談判籌碼。卜睿哲坦承，美國可能因為害怕北京不快，並拒絕在朝鮮等問題上與美國合作下，有可能會犧牲台灣的利益來換取中國在貿易、朝鮮等重要問題上做出讓步。卜睿哲說，川普似乎正是這種做法的主要倡導者。

(中時電子報)