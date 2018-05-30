5月30日三大報頭版要聞

2018年05月30日 07:11 中時電子報 綜合報導

@中國時報

教育部長吳茂昆宣稱「以最高道德標準」向行政院長賴清德請辭並獲准，任期僅41天，成為任期最短教育部長。吳茂昆發表千餘字的辭職聲明，看似清風朗月，但還是被媒體抓包說謊。吳茂昆原本充當「拔管」馬前卒，未料惹出更多爭議，人民反噬的力道反將民進黨送進加護病房，府院高層只能及早出手止血，以避免衝擊年底縣市長選情。

蔡英文總統昨在府前廣場以隆重軍禮，歡迎海地總統摩依士來台進行國是訪問，摩依士強調，他是來討論未來合作計畫，並提出建設海地的7大主軸。蔡英文與摩依士簽署聯合公報，同意資助海地進行大型合作計畫，雙方將成立高階工作小組，在60天內共同規畫新合作條件。

教育部長吳茂昆29日請辭獲准，多個教育團體表示不適任教長「已耽誤全國教育41天」，並認為吳下台是行政院長賴清德表示負責；作家龍應台則沉痛表示，吳茂昆是該走，因為他根本就不應該上台，但科學家培養不易，吳茂昆下台除了他自己極度缺乏政治智慧，但最可惡的是任命他的民進黨政府。

立法院昨天三讀通過《警察人員人事條例》修正草案，由於政院採用立委版本，受惠對象擴及至中階警官，基層警消每月約可加薪1370元，警政署統計，未來3年警消、海巡人員受惠者約8萬人。

@旺報

蔡政府為反制大陸外交施壓，決定嚴審大陸官員來台。就在第10屆海峽百姓論壇舉行前幾天，台灣百姓文化交流協會理事長吳榮元受訪時表示，論壇每年在兩岸輪流舉辦，今年輪到台灣，但很遺憾的是，今年10位大陸公務團人員來台申請，全部被移民署拒絕，其中包括大陸全國台聯副會長紀斌。他說，前年在台灣舉辦時，就有高層級的大陸官員「被卡」，今年則無論層級，只要任職大陸黨政軍，一律不批准。

針對台灣而來？解放軍空軍第15空降軍近日完成改組工作，解散3個空降師並重新編組為6個獨立空降旅，由空降兵軍指揮部直接指揮。改編後，空降旅將更容易迅速部署空降兵。第15空降軍一直在接收更多直升機，並訓練達到旅級的單位戰術調動。此作戰將成為以武力收復台灣，或在偏遠地區迅速實施增兵行動的主要特徵；另一威脅是印度新組建的駐紮在邊境地區的山地軍。至於南海諸島嶼，也可能需迅速增兵。

和緩一段時間的南海局勢再趨緊張。因美國2艘軍艦日前進入西沙群島大陸占領的島礁12海里內進行演習，中共黨媒《人民日報》海外版旗下的新媒體「俠客島」29日刊文指稱，不經過較為激烈的鬥爭，中美雙方可能很難找到新的平衡，鬥一鬥，也許會更健康。

每年台北、上海雙城論壇都在6月到8月舉辦，不過，今年適逢選舉年，加上台北市長柯文哲日前為兩岸論述道歉引發風波，外界認為停辦機率高，甚至拖到12月才辦。柯文哲29日在議會坦言，市府大陸小組往年2、3月就會開會籌備論壇，但今年1次都還沒開，「對方沒來聯絡，我們也沒積極去談」，會想辦法找機會討論。

@工商時報

受到義大利爆發可能提前大選的政治危機與西班牙總理拉霍伊也面臨倒台危機的雙利空夾擊，歐元資產周二全面重挫，歐元一度貶至1.1530美元的10個月新低，義大利股市大跌2％，早盤一度暴跌3.1％，美元指數盤中漲破95點大關。

因看中興富發建設投資價值，長庚醫療財團法人去年砸下近8億，買進興富發股票約1.76萬張，持股比率達1.51％，並擠進興富發前十大股東之列，也引起各界關注。

用電量再飆新高，昨（29）日最高用電量達3,632.8萬瓩，連兩日刷新5月歷史紀錄，用電量也衝進歷史前10，排名第6。值得注意的是，昨備轉容量104.93萬瓩、備轉率2.89％創下今年新低，歷史第12低，差不到15萬瓩就要亮起供電紅燈。

證交所、櫃買中心昨（29）日共同舉辦「第4屆公司治理評鑑頒獎典禮」，表揚評鑑排名前5％的77家上市櫃公司。金管會主委顧立雄、證交所董事長許璋瑤致詞時指出，公司治理佳的公司普遍獲得投資人信賴，近3年來公司治理指數100上漲40％，優於同期加權指數上漲32.65％約2成。

(中時電子報)